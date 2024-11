Torta margherita, il dolce semplice da preparare per una colazione sana e genuina

Come preparare la ricetta della torta margherita? Scopri gli ingredienti e il procedimento per un dolce sofficissimo per tutta la famiglia!

La torta margherita è un dolce classico e molto amato, è apprezzata da grandi e bambini e può essere preparato con pochi ingredienti genuini e freschissimi.

Il dolce della colazione che mette d’accordo tutta la famiglia deve il suo successo alla morbidezza del suo impasto: per poter ottenere una torta soffice è fondamentale usare la fecola di patate, ingrediente fondamentale per la preparazione della torta margherita.

Come preparare la torta margherita per tutta la famiglia

Un dolce ideale da preparare la sera per la colazione del giorno dopo, altrimenti infornala al mattino così da far trovare una merenda sana e genuina ai bambini non appena rientrano da scuola.

Diventerà sicuramente una delle merende per bambini più amate in assoluto!

Ingredienti

50 gr di fecola di patate

110 gr di farina 00

120 gr di zucchero bianco

50 gr di burro

1 bustina di vanillina

3 uova

1 limone

1 pizzico di sale

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo

Ricetta e preparazione

Lavorate con le fruste elettrice per 5 minuti il burro fino a renderlo cremoso, aggiungete lo zucchero e la vanillina e sbattete per altri 5 minuti. Unite la fecola e, una volta separati gli albumi dai tuorli delle uova, iniziate ad unire questi ultimi al composto. Unite la scorza grattugiata del limone. Setacciate la farina e aggiungete a pioggia al composto continuando a mescolare, infine aggiungete un pizzico di sale e il lievito per dolci istantaneo. Montate gli albumi a neve fermissima e uniteli al composto preparato in precedenza con il resto degli ingredienti. Dovrete effettuare un movimento delicato dal basso verso l’alto per non farli smontare. Ponete l’impasto in uno stampo a cerchio apribile imburrato e infarinato e cuocetelo in forno preriscaldato a 180° per 30/40 minuti. Togliete dal forno e lasciate riposare prima di sformare. Quando è fredda rimuovetela dallo stampo e unite dello zucchero a velo in superficie!

La torta margherita si serve fredda o tiepida, potete gustarla a colazione o a merenda per accompagnare te e tisane. Non è tutto, perché può diventare la base perfetta per delle torte di compleanno.

Vi consigliamo di preparare la base almeno un giorno prima, così da poterla dividere in dischi quando sarà completamente fredda. Ad esempio, potete farcire la torta margherita con la crema pasticcera e ricoprirla con la panna montata per realizzare una torta di compleanno semplice ma molto sfiziosa.

Inoltre esistono varianti alla frutta, come la torta margherita alle ciliegie o la torta margherita all’ananas, perfette per portare in tavola un dolce sempre diverso.