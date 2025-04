La torta più furba del web: la prepari con il cioccolato e piace proprio a tutti

Per una merenda golosa prova la torta furba al cioccolato, la prepari con pochi ingredienti… ecco come!

Facile e veloce da realizzare, questa è la torta furba al cioccolato che vorrai preparare per una merenda golosa. Puoi anche cimentarti nella realizzazione di questa ricetta con l’aiuto dei bambini, si divertiranno a impastare e il risultato finale lascerà loro senza parole. Bastano pochi ingredienti per preparare questa torta al cioccolato, l’importante è rimediare uno stampo furbo per una buona riuscita del dolce.

Come preparare la torta furba al cioccolato

Cos’è esattamente la torta furba? Si tratta di una crostata morbida farcita con una crema al cioccolato, si può scegliere sia il cioccolato al latte che quello fondente. C’è chi la preferisce con il cioccolato bianco!

Per prepararla, però, occorre rimediare uno stampo furbo. Questo tipo di stampo ha una base rialzata centrale in maniera tale da ricavare un incavo dopo aver rovesciato su un piatto la torta cotta. Può essere utilizzato sia per la famosa crostata morbida al cioccolato che per una preparazione salata, quindi da farcire con formaggi e ortaggi vari.

Come per qualsiasi ricetta dolce, è importante utilizzare le uova a temperatura ambiente. Quindi, ti consigliamo di tirarle fuori dal frigorifero almeno 2 ore prima dalla preparazione del dolce.

Ingredienti per la base morbida

3 uova

120 gr di zucchero semolato

50 gr di burro

120 gr di farina 00

2 cucchiaini di lievito per dolci istantaneo

1 pizzico di sale

100 gr di cioccolato fondente

Ingredienti per la ganache al cioccolato

200 gr di panna fresca

200 gr di cioccolato fondente

20 gr di burro

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la base. Quindi in una ciotola sbatti le uova con lo zucchero semolato e il pizzico di sale. Aiutati con le fruste elettriche perché dovrai ottenere un composto spumoso e chiaro. Nel frattempo metti a sciogliere il burro con il cioccolato fondente a bagnomaria. Incorpora il cioccolato e il burro fuso alle uova, poi unisci la farina e il lievito che avrai precedentemente setacciato. Continua a montare, dovrai ottenere un composto ben amalgamato e privo di grumi. Versa l’impasto all’interno dello stampo furbo imburrato e infarinato, poi inforna a 180 gradi per circa 20 minuti. Tira fuori la crostata morbida e lasciala raffreddare, poi rimuovila dallo stampo e capovolgila su un piatto. Prepara la ganache con cui andare a farcire la torta al cioccolato: trita il cioccolato, poi mettilo sul fuoco con il burro e la panna. Quando avrai ottenuto una crema liscia, versala sulla superficie della torta capovolta, quindi nell’incavo che ha creato lo stampo furbo. Lascia rassodare in frigorifero per circa 2 ore. La tua torta furba al cioccolato è pronta per essere gustata!

