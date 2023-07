Torta all’acqua, la ricetta velocissima ed economica che farà impazzire i vostri bimbi

La torta all’acqua è perfetta da fare quando si stanno esaurendo gli ingredienti. È facile, veloce e adatta a ogni palato.

Questa delizia è da provare se stai cercando una ricetta per torte senza uova e senza latticini. Niente latte, niente burro, niente uova, solo semplici ingredienti da dispensa. Questa torta all’acqua è assolutamente magica e perfetta per la colazione o come spuntino dopo cena.

Torta all’acqua: gli ingredienti

I tempi difficili richiedono misure creative e, tra le tante cose, questo include reinventare il modo in cui cuciniamo e cuociamo. Soprattutto quando sei in casa e hai voglia di coccolarti un po’. Inoltre, i supermercati locali ultimamente hanno riscontrato una carenza di latticini e uova.

La tradizionale torta all’acqua esiste oramai da decenni. È morbida e friabile, con un delizioso sentore di vaniglia e cioccolato, e realizzata con soli sei semplici ingredienti da dispensa. Farina, lievito, estratto di vaniglia, olio, acqua, zucchero e facoltativo cacao in polvere. Questo è tutto!

Insomma, niente latte, niente burro, niente uova. Questa torta accidentalmente vegana è pura magia e incredibilmente facile da realizzare anche se sei solo un fornaio alle prime armi.

Preparazione

1. Inizia mescolando l’olio d’oliva, l’acqua e la vaniglia in una ciotolina, quindi mettila da parte fino al momento dell’uso.

2. In una ciotola capiente setacciare la farina insieme al lievito e mescolare bene. Aggiungere lo zucchero e il cacao in polvere (se utilizzato).

3. Versare lentamente la miscela di olio e acqua negli ingredienti secchi e mescolare delicatamente con una frusta, fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Ungere con olio da forno una tortiera, versare l’impasto della torta e anche la parte superiore, usando una spatola.

4. Cuocere in forno per circa 40 minuti, quindi verificare con uno stuzzicadenti inserito al centro della torta se è cotta.

5. Se lo stuzzicadenti esce pulito, la torta è pronta e puoi tranquillamente toglierla dal forno.

6. Lasciare raffreddare completamente, prima di rimuoverla dalla padella.

7. Spolvera con zucchero a velo se vuoi e servila con la tua tazza di tè preferita!

Questa semplice torta senza latte è morbida e spugnosa e assorbirà molto bene l’umidità dalla crema. Quindi, puoi usare qualsiasi tipo di ripieno o glassa che ti piace (la crema al mascarpone e all’arancia e la glassa alla ricotta sono tra le opzioni più gettonate). Puoi anche tagliarlo a metà orizzontalmente e spalmare una generosa quantità della famosa crema spalmabile al cioccolato fatta in casa, per una preparazione super golosa.