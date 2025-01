Crea una torre montessoriana fai-da-te per stimolare la crescita del tuo bambino

Genitori ed educatori appassionati del metodo Montessori sono spesso alla ricerca di novità, che possano favorire la creazione di un ambiente indipendente e curioso per i bambini. La torre Montessori è considerata una delle risorse più utili in questo senso. Che cos’è una torre Montessori? La torre Montessori è uno strumento pedagogico ispirato al metodo Montessori, il sistema educativo pensato – per l’appunto – da Maria Montessori. Secondo la pedagogista, uno sviluppo psicologico, fisico e sociale del bambino deve essere basato sulla sua autoconsapevolezza, indipendenza e sperimentazione.

Conosciuta anche come learning tower, la torre montessoriana ha una forma a torre con una scaletta, una ringhiera protettiva e maniglie per salire e scendere. Si tratta, infatti, di uno strumento progettato affinché i bimbi possano, in sicurezza, raggiungere zone elevate: ad esempio, il piano di lavoro in cucina in modo autonomo e sicuro. Scopriamo, quindi, come creare una torre montessoriana fai-da-te per stimolare la crescita del tuo bambino.

Come creare una torre montessoriana fai-da-te: il tutorial

La torre montessoriana è in grado di stimolare la crescita cognitiva e fisica del bambino, permettendogli di partecipare ad alcuni compiti quotidiani da fare con i genitori. In questo modo, viene coinvolto e sviluppa fiducia in se stesso in sicurezza. Per creare una torre montessoriana, occorrono alcuni materiali e un po’ di manualità.

Materiali:

Viti e avvitatore

4 pezzi di tavole di legno di 50×25 centimetri circa

Carta vetrata

Colla per legno

Feltro antiscivolo

Vernice non tossica

Procedimento:

Taglia le tavole di legno delle dimensioni desiderate, se non già pronte. Leviga, quindi, i bordi con la carta vetrata per ottenere una superficie liscia ed evitare delle schegge. Posiziona quattro pezzi di legno, così da formare una struttura a forma rettangolare. Fissa i lati verticali a quelli orizzontali con delle viti, aggiungendo della colla per legno per ultiore stabilità. Crea, quindi, una piattaforma con un pezzo di legno di 30×30 centimetri, su cui il piccolo potrà stare in piedi. Fissala sulla parte in alto della struttura, cercando di lasciare uno spazio di 15 centimetri circa tra il piano di lavoro e la base della torre. Puoi, quindi, fissare con colla per legno e viti, aggiugendo anche una protezione sui lati. Applica, quindi, il feltro antiscivolo sulla base della torre così da evitare che il bambino scivoli. Se desideri, potresti dipingere la torre con vernice non tossica, facendola asciugare al meglio. Una volta terminato il tutto, posiziona la torre montessoriana vicino ai piani di lavoro desiderati.

Ovviamente, il bambino va costantemente seguito durante le attività, incoraggiandone la creatività. Non dimenticare che la sicurezza del bambino viene al primo posto e, dunque, di cercare di prestare attenzione ad eventuali errori di lavorazione. Se non sei sicura, opta direttamente per l’acquisto di una torre montessoriana già pronta. Scopri anche il gioco del silenzio secondo il metodo Montessori e le tavole per la matematica secondo il metodo Montessori.