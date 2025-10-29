Tonnate si, ma con un tocco da brivido | effetto wow garantito

Uova tonnate di Halloween: l’antipasto facile, veloce e scenografico, con un tocco da brivido e tanto gusto. Invece di pensare solo ai dolci, parti con la cena perfetta, fidati l’effetto wow è garantito!

Sono nate per gioco, dall’idea di arricchire la tavola di halloween non solo di dolci ma anche di sfiziose prelibatezze salate! Ebbene si, ogni anno, faccio le mie mitiche uova tonnate di Halloween, nate per caso dall’idea di fare qualcosa di semplice ma scenografico e d’allora non c’è festa di Halloween senza di loro. Hanno quel mix perfetto tra gusto classico e tocco spaventoso, che fa sorridere tutti al primo sguardo, lasciando tutti senza parole una volta che le vedono in tavola.

Il bello è che sono buonissime come le uova tonnate tradizionali, ma qui c’è la magia del travestimento! Beh si, diventano da semplice antipasto a piccoli mostriciattoli, fatti con ragnetti di olive che sembrano vivi e un ripieno cremoso e profumato che si scioglie in bocca. La cosa bella poi e te lo garantisco, per prepararle non serve nessuna grande abilità da chef, perché bastano pochi ingredienti, un frullatore e il gioco è fatto.

Uova tonnate di halloween: l’antipasto spaventoso perfetto!

E poi, diciamocelo, a chi non piacciono le uova tonnate? Qui le rendiamo ancora più sfiziose, ideali per aprire una cena a tema o anche per un aperitivo tra amici. Una di quelle idee furbe, che fanno scena ma si preparano in un attimo. Allora che aspetti? Accendi il fuoco, metti a bollire le uova e preparati a servire l’antipasto più sfizioso della serata!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per le Uova tonnate di halloween

Per 4 persone

4 uova

250 g di tonno sott’olio sgocciolato

3 filetti di acciughe sott’olio

10 g di capperi dissalati

100 g di maionese

Prezzemolo fresco tritato q.b.

Olive nere intere snocciolate e a rondelle per decorazione di ragnetti

Come si prepara le Uova tonnate

Inizia mettendo le uova in un pentolino, coprile con acqua fredda e porta a bollore. Da quando l’acqua inizia a bollire, calcola 9-10 minuti, in questo modo saranno perfettamente sode. Una volta cotte, raffreddale subito sotto l’acqua corrente e poi sgusciale con calma. Ora tagliale a metà nel senso della lunghezza, con delicatezza, rimuovi i tuorli e mettili in una ciotola. Aggiungi poi il tonno ben sgocciolato, i filetti di acciuga, i capperi, la maionese, il prezzemolo fresco e frulla tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema liscia e vellutata. Assaggia poi e se serve, aggiungi un pizzico di sale o un filo di olio ma di solito non serve, perché il tonno e le acciughe danno già sapore. Ora prendi un cucchiaino o una sac à poche, se vuoi essere più precisa e riempi i mezzi albumi con la crema tonnata, facendo in modo che il ripieno resti leggermente a cupola, dopodiché passiamo alla parte divertente: le decorazioni! Snocciola quindi le olive nere e tagliale a metà per creare il corpo dei ragnetti e a rondelle per fare le zampette. Sistemale sopra ogni uovo e in pochi minuti la tavola sembrerà piena da minuscoli animaletti commestibili. Fidati, faranno impazzire grandi e piccoli. Sistemale su un piatto da portata e tienile in frigo fino al momento di servirle, vedrai che si mantengono perfette e fresche anche dopo qualche ora, anzi, diventano ancora più buone.

Insomma, le uova tonnate di Halloween sono la prova che non serve un piatto complicato per stupire. Bastano gusto, fantasia e un tocco da brivido per trasformare un antipasto classico in qualcosa di irresistibile. Fidati, finiranno in un lampo, e ti chiederanno subito la ricetta. E se ti è piaciuta questa idea, prova anche a rendere gli arancini di riso in poche mosse terrificanti e perfetti per l’occasione, basta solo un pizzico di fantasia. Buon appetito!