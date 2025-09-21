Il fritto più bello | il re dello street food è siciliano

Arancini: il re dello street food è siciliano, il fritto che è perfetto se lo prepari con la ricetta originale! Beh, diciamolo, gli arancini sono uno di quei piatti che ti entrano nel cuore al primo morso. Croccanti fuori, con quel guscio dorato che scrocchia sotto i denti e dentro un ripieno caldo e avvolgente che profuma di Sicilia. Dì la verità, pure per te gli arancini sono il re dello street food e credimi, appena li porti in tavola non resta nemmeno una briciola! La cosa che rende strepitosi gli arancini? Beh, sicuramente l’incredibile esplosione di sapori che senti morso dopo morso. Un mix perfetto di riso allo zafferano che sa di sole, il sugo ricco con carne, piselli …

Arancini: il re dello street food è siciliano, il fritto che è perfetto se lo prepari con la ricetta originale!

Beh, diciamolo, gli arancini sono uno di quei piatti che ti entrano nel cuore al primo morso. Croccanti fuori, con quel guscio dorato che scrocchia sotto i denti e dentro un ripieno caldo e avvolgente che profuma di Sicilia. Dì la verità, pure per te gli arancini sono il re dello street food e credimi, appena li porti in tavola non resta nemmeno una briciola!

La cosa che rende strepitosi gli arancini? Beh, sicuramente l’incredibile esplosione di sapori che senti morso dopo morso. Un mix perfetto di riso allo zafferano che sa di sole, il sugo ricco con carne, piselli e pomodoro e il formaggio filante che lega tutto. È come avere un pezzetto di Sicilia nel piatto, ovunque tu sia. Quindi fidati, una volta che impari a prepararli, li rifarai in continuazione!

Arancini: lo street food siciliano che conquista tutti!

E allora non ci resta che divertirci insieme a prepararli, dico bene? Quindi senti a me, seguimi passo dopo passo e vedrai che soddisfazione modellare con le mani queste palline dorate e croccanti. Allaccia il grembiule, metti l’acqua a bollire e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per gli Arancini

Per circa 15 arancini

600 g di riso

1 l e mezzo di acqua

1 cucchiaio di zafferano

50 g di burro

Sale q.b.

125 g di caciocavallo

Per il ripieno

1 cipolla

200 g di carne tritata di manzo

Olio extravergine d’oliva q.b.

1/2 bicchiere di vino rosso

100 g di piselli

300 g di passata di pomodoro

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si preparano gli Arancini