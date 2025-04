Con le fragole sarà ancora più buono: è senza uova e lo prepari in meno di 10 minuti

Il tiramisù con le fragole è una versione più sfiziosa del dolce italiano da provare in primavera. Le fragole, infatti, sono fresche proprio nel periodo primaverile, motivo per cui bisognerebbe sbizzarrirsi con la preparazione dei dolci fatti in casa con protagonista questo frutto tanto amato da grandi e bambini.

Per poter preparare la versione più fresca e leggera del tiramisù basta davvero poco. Ti spieghiamo passo dopo passo come ottenere un tiramisù con le fragole in poche mosse per sorprendere i familiari e gli ospiti con un dolce fatto in casa a dir poco strepitoso!

Come preparare il tiramisù con le fragole, la ricetta da seguire passo dopo passo

La ricetta che trovi qui sotto del tiramisù è davvero semplicissima: è senza uova e si può preparare con pochissimi ingredienti.

Per rendere il tiramisù ancora più cremoso, andremo ad aggiungere la panna montata alla crema di mascarpone. In alternativa, puoi sempre usare la classica crema del tiramisù. Se non sai come fare, non perdere la nostra ricetta del classico tiramisù!

Il tiramisù solitamente viene fatto con il caffè, in questo caso puoi decidere se utilizzare il caffè decaffeinato così da poter servire la torta anche ai bambini oppure omettere questo ingrediente e inzuppare i savoiardi in acqua e zucchero. Ecco, quindi, come preparare il tiramisù con le fragole!

Ingredienti

300 gr di savoiardi

200 gr di mascarpone

100 gr di panna fresca

120 gr di zucchero a velo

20 fragole

100 ml di acqua

1 cucchiaio di zucchero

Procedimento

La prima cosa da fare è lavare con cura le fragole. Quindi puliscile e tagliale a fettine. La metà delle fragole dovrai utilizzarla per la crema: inserisci le fragole in un mixer insieme a 50 grammi di zucchero a velo. Frulla gli ingredienti, dovrai ottenere una crema liscia e omogenea. Mettila per un momento da parte. Monta la panna fredda di frigorifero. In una ciotola amalgama il mascarpone allo zucchero a velo, poi aggiungi la panna montata con movimenti delicati. Quindi unisci la crema di fragole che hai ottenuto in precedenza al composto. Amalgama per bene sempre con movimenti delicati. Prendi una pirofila e inzuppa i savoiardi in acqua e zucchero, quindi crea un primo strato. Farcisci con una parte della crema, poi crea un altro strato di savoiardi. Procedi in questo modo fino a quando non avrai terminato tutti gli ingredienti. Decora con le fragole avanzate, metti in frigorifero a rassodare per almeno 2 ore. Puoi anche prepararla il giorno prima e lasciare il tiramisù in frigorifero tutta la notte, sarà ancora più buono!

Con questa ricetta stupirai tutti!