Tira fuori dall’armadio le tue vecchie scarpe: ecco quelle che andranno di moda quest’inverno

Forse è arrivato il momento di ripescare nell’armadio le vecchie scarpe perché per l’inverno ci sarà un richiamo completo al passato.

Vintage, second hand e soprattutto ispirazioni della gioventù per un mix che elabora cambiamenti e stili contrastanti ma soprattutto permette di riportare alla luce alcuni modelli splendidi, ed altri meno, che hanno praticamente fatto la storia.

Belle, eccessive, in alcuni casi anche comode, le scarpe per il prossimo periodo avranno un tocco di originalità che stravolgerà ogni previsione e soprattutto la moda dello scorso anno.

Le “vecchie” scarpe tornano di moda: l’inverno è anni 2000

La moda è un eterno ritorno e conservare gelosamente nell’armadio vecchi capi e scarpe è sempre una buona idea. Per questo inverno infatti torneranno a gran voce alcuni modelli che avevamo abbandonato da tempo e che invece saranno il must have di questa stagione.

In base alle tendenze, alle vetrine e soprattutto alla collezione presentata in passerella, oggi è possibile attingere a quello che sarà il panorama completo della moda invernale 2023/2024. La Milano Fashion Week ha fatto luce sia sulle tendenze del momento, quindi autunnali, che per la prossima stagione. In generale tutto voterà per un ritorno in stile anni 2000.

La prima tendenza è quella degli stivali a punta che sono stati un elemento molto amato dalle star dello spettacolo, non sempre comodissimi, soprattutto quando abbinati a punte strettissime e poco confortevoli, tornano in trend. Una scelta da non perdere che slancia sicuramente la gamba.

Niente tacchi classici quest’anno, il must have è per le slingback, ovvero con cinturino alla caviglia e tallone nudo. Una scelta talvolta strana, legata solitamente agli abiti eleganti o comunque a contesti più formali, anche un po’ “pesante” per certi versi. Gucci ha già presentato il suo modello ed è stato immediatamente boom di vendite grazie allo sguardo futuristico che unisce stoffa, pelle e metallo.

Un grande e inatteso ritorno per le ballerine che ogni tanto ripercorrono la scena, in questo caso è Miu Miu ad aver rilanciato l’idea, le scarpe raso terra con i nastrini sono un diretto riferimento alla danza classica. Non per tutti però, il piede basso oltre ad essere scomodo è anche abbastanza tozzo. Le scarpe furry quindi con i peli sembrano proseguire la tendenza che da un paio di anni a questa parte applica per la moda peli ovunque: cappelli, felpe e ovviamente scarpe. Poi ci sono le Mary Jane un vecchio mito, le classiche con tacco doppio, tonde e cinturino. Romantiche, comode e forse l’idea migliore per la vita di tutti i giorni.