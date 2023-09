Altro che trench! Le migliori giacche autunno/inverno 2023 sono solo queste: non possono proprio mancare nel guardaroba

Non solo il trench: quali sono le migliore giacche autunno/inverno 2023 da non farsi mancare nel guardaroba? Carrellata di stile

L’estate è ormai finita e siamo tutti pronti e, ammettiamolo, anche felici di accogliere l’autunno. Nonostante la bella stagione sia amatissima, caldo e afa non sono proprio fattori piacevoli con cui avere a che fare. Cambio di temperatura significa anche cambio del guardaroba: si avvicina il fatidico momento di sostituire gli abiti leggeri con quelli più pesanti e, ovviamente, acquistare qualcosa che sia di tendenza e all’ultima moda. Ecco dunque le migliori giacche autunno/inverno di quest’anno: quali non farsi mancare nell’armadio e no, non si tratta solo del solito trench.

Stagione autunno/inverno 2023: quali sono le giacche di tendenza

La giacca riveste un’importanza strategica in un outfit: completa, arricchisce e aggiunge un tocco di stile ed eleganza. Ne esistono ormai di ogni tipo, modello, colore e tessuto e, ogni anno, la moda cambia, reinventandosi e stupendoci. Quali sono, allora, quelle da non farsi mancare nei prossimi mesi?

Giacca o giubbetto in camoscio. Stiloso, elegante, informale ma chic: un modello che si adatta benissimo tanto ad un’occasione più seriosa in cui è richiesta una certa raffinatezza che ad una semplice uscita in compagnia degli amici. Ideale nei mezzi tempi, in qualunque sfumatura resta strepitoso, che si tratti di un comune beige o di un cuoio intenso.

Giacca o giubbetto di pelle. Il classico “chiodo” che non passa mai di moda, un “evergreen” che sta bene ad ogni età e fa fare sempre un figurone. Anche in questo caso si parla di un capo che può essere sfruttando in ogni occasione, per svecchiare una mise o dare un tocco di “rock” e “strong” ad un semplice paio di jeans.

Giacca lunga alla caviglia. Il modello “Matrix” per chi vuole osare e non ha paura di attirare l’attenzione. In questo caso possiamo spaziare da un modello avvitato, magari con tanto di cinta o uno largo, morbido, stile mantella. Il colore dipenderà dal gusto personale, proprio come il tessuto. Indossata sia con un tubino, un completo di blusa e pantaloni o perfino jeans e scarpette, non ci farà passare inosservati.

Giacca di jeans. Più destinata all’autunno che all’inverno, è un altro must have intramontabile. Oggi ne esistono anche modelli imbottiti e felpati che si adattano al primo freddo e quindi alle idi invernali. In generale si tratta di un indumento informale e brioso, che dona freschezza e vivacità ad ogni look.