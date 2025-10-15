Ti svelo il trucco dei veri romani | saltimbocca teneri e saporiti solo fatti così

Saltimbocca alla romana: è questa la ricetta originale per renderli teneri e saporiti! Ti svelo il trucco dei veri romani!

Ci sono piatti che non hanno bisogno di presentazioni e i saltimbocca alla romana sono proprio uno di quelli. Bastano pochi minuti e un profumo irresistibile riempie la cucina con la certezza di un risultato fantastico, anche meglio delle migliori trattorie romane. Teneri, saporiti e con quella cremina di burro e vino che fa la scarpetta obbligatoria. Questo è l’obbiettivo, ma tranquilla, non serve essere chef per prepararli alla perfezione, basta conoscere il trucco dei veri romani.

Il bello di questa ricetta è la semplicità. Bastano infatti pochi ingredienti, tutti semplici ma che insieme si trasformano in un secondo piatto elegante e gustoso. La carne resta morbidissima, il prosciutto si scioglie, la salvia profuma senza coprire, ottenendo un mix perfetto. In pratica tutto quello che serve per ottenere dei Saltimbocca alla romana favolosi, quelli che quando li assaggi capisci subito perché a Roma li considerano una piccola opera d’arte.

Saltimbocca alla romana: il trucco di una cenetta perfetta in pochi minuti!

Insomma senti a me e in appena un quarto d’ora porti in tavola un piatto che fa consolare dal primo all’ultimo boccone. Ti serve solo una buona carne, del vino bianco secco e un po’ di attenzione alla cottura, tutto qui ma che goduria dopo. Allaccia il grembiule quindi e preparati subito a preparare i veri saltimbocca alla romana. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per i Saltimbocca alla romana

Per 4 persone

8 fettine di vitello

8 fette di prosciutto crudo

8 foglioline di salvia

Farina q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 bicchiere di vino bianco secco

80 g di burro

Olio extravergine d’oliva q.b.

2 cucchiai di acqua

Come si preparano i Saltimbocca alla romana