Non chiamarle lasagne | i vincisgrassi sono una ricca bontà 100% marchigiana

Vincisgrassi: una ricca bontà 100% marchigiana, altro che semplici lasagne, queste sono un concentrato di gusto e semplicità unica!

Se ti dico di non chiamarle lasagne un motivo c’è, perché i vincisgrassi sono tutta un’altra storia. Questa meraviglia marchigiana è un piatto che profuma di buono, di quelle domeniche in famiglia con i nonni con tanti piatti ricchi e gustosi. È una ricetta semplice di per se, si prepara senza troppi sforzi e conquista chiunque, tanto che una volta assaggiata, le lasagne diventano un lontano ricordo!

Il segreto dei vincisgrassi sta nel loro condimento ricco, saporito, profumato e speciale anche nella consistenza. Parliamo di carne di 3 tipi, un ragù denso che cuoce lentamente e una besciamella morbida che lega tutto alla perfezione. Già mentre li prepari senti in tutta la casa quel profumo che ti fa venire fame, ma credimi, l’attesa ne vale tutta la pena.

Vincisgrassi: una bontà ricca e travolgente da provare subito!

Insomma, un piatto speciale per davvero, una bontà che viene dalla buona cucina marchigiana e che le nostre nonne conoscevano bene. Beh fidati, oggi le facciamo uguali uguali, così senza sportarti da casa, ritroverai il piacere dei piatti di una volta. Allora, che dici, la proviamo subito? Senti a me quindi, allaccia il grembiule, accendi il forno e prepariamoci a fare un figurone con questi vincisgrassi marchigiani da applausi. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 2 ore

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i vincisgrassi

Per 4 persone

250 g di lasagne

1/2 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

150 g di passata di pomodoro

Sale q.b.

Pepe q.b.

150 g di carne tritata di pollo

150 g di carne tritata di manzo

150 g di carne tritata di maiale

80 g di pancetta

150 ml di brodo di carne

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

80 g di parmigiano grattugiato

Come si prepara i vincisgrassi