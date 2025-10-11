Ti sazia, ti scalda e ti fa felice | pasta e lenticchie, una bontà che sa di tradizione

di

Pasta e lenticchie: la ricetta tradizionale che ti sazia, ti scalda e ti fa felice. Cremosa, profumata e genuina, come quella della nonna che non si dimentica.

Pasta e lenticchie pourfemme.it

Pasta e lenticchie: una bontà che sa di tradizione, l’unico piatto che ti sazia, ti scalda e ti fa felice come pochi!

Ci sono piatti che non sono solo ricette, ma veri e propri capolavori nonostante la semplicità e la pasta e lenticchie è proprio una di queste. È quel comfort food che ti riporta subito a casa, ai pranzi della nonna, al profumo che si sentiva già dalle scale. Un piatto semplice, genuino, che non ha bisogno di mille passaggi complicati per conquistarti ma è capace di saziare, scaldare e, credimi, di farti davvero felice.

La verità è che la pasta e lenticchie è molto più di un primo piatto qualunque, si è vero è considerato il piatto povero e sbrigativo che sanno fare tutti ma la conosci la vera ricetta antica preparata dalle nostre nonne? Quella che esplode di profumi e sapori e capace di farti consolare cucchiaio dopo cucchiaio? Eppure per farla servono pochi mosse e pochi ingredienti, ma quelli giusti, ottenendo un risultato favoloso e un gusto che ti sorprende ogni volta. Cosa serve? Beh ovviamente lenticchie, pasta al dente e un sughetto profumato con un tocco di pancetta che fa la differenza. Fidati, è una di quelle ricette che sa davvero lasciare senza parole se fatto a regola d’arte!

Pasta e lenticchie: preparata come una volta è tutta un’altra cosa!

E allora basta chiacchiere, metti il grembiule e fidati di me, oggi ti faccio vedere come preparo io la pasta e lenticchie, quella rustica, cremosa, profumata e irresistibile delle nostre nonne. Allaccia il grembiule quindi, prendi la pentola più grande e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Pasta e lenticchie

Per 4 persone

  • 350 g di pasta
  • 350 g di lenticchie
  • 100 g di pomodorini
  • 150 g di pancetta
  • 1 cipolla
  • 1 carota
  • Un gambo piccolo di sedano
  • Una patata
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.
  • 2-3 foglie di salvia
  • Un cucchiaio raso di concentrato di pomodoro

Come si prepara la Pasta e lenticchie

  1. Per prima cosa, trita finemente cipolla, carota e sedano, mettili in una pentola bella capiente con un generoso giro di olio extravergine d’oliva e lascia rosolare a fiamma bassa fino ad ammorbidirsi. Aggiungi poi la pancetta a cubetti e lasciala rosolare finché diventa dorata e croccante.
  2. A questo punto unisci i pomodorini tagliati a metà e un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Mescola bene e lascia cuocere qualche minuto per far amalgamare i sapori. Poi aggiungi la patata tagliata a dadini piccoli e le lenticchie, mi raccomando, se usi quelle secche, sciacquale prima sotto l’acqua. Copri tutto con acqua calda, giusto due dita sopra il livello delle lenticchie e aggiungi la salvia, un pizzico di sale, lasciando cuocere sempre a fiamma medio-bassa per circa 25-30 minuti, finché le lenticchie diventano tenere e il brodo si restringe.
  3. Ora arriva il momento della pasta. Versala quindi direttamente nella pentola con le lenticchie, aggiungendo se serve un mestolo di acqua calda. Mescola spesso per non farla attaccare, e lasciala cuocere finché è al dente. Mi raccomando lasciala un po’ cremosa, non troppo asciutta, perché deve avere quella consistenza giusta che ti fa venire voglia di un’altra cucchiaiata.
  4. Appena pronta, spegni il fuoco e lascia riposare un paio di minuti. Poi condisci con un bel giro di olio a crudo, una macinata di pepe nero fresco e, se vuoi esagerare, una spolverata di pecorino, ti garantisco che una pasta e lenticchie così non la scorderai più. E se ami i piatti preparati con le tecniche favolose della nonna, prova anche la pasta e patate con la provola, credimi una goduria cremosa, filante e semplicemente irresistibile. Buon appetito!
