Ti sazia, ti scalda e ti fa felice | pasta e lenticchie, una bontà che sa di tradizione

Pasta e lenticchie: la ricetta tradizionale che ti sazia, ti scalda e ti fa felice. Cremosa, profumata e genuina, come quella della nonna che non si dimentica.

Pasta e lenticchie: una bontà che sa di tradizione, l’unico piatto che ti sazia, ti scalda e ti fa felice come pochi!

Ci sono piatti che non sono solo ricette, ma veri e propri capolavori nonostante la semplicità e la pasta e lenticchie è proprio una di queste. È quel comfort food che ti riporta subito a casa, ai pranzi della nonna, al profumo che si sentiva già dalle scale. Un piatto semplice, genuino, che non ha bisogno di mille passaggi complicati per conquistarti ma è capace di saziare, scaldare e, credimi, di farti davvero felice.

La verità è che la pasta e lenticchie è molto più di un primo piatto qualunque, si è vero è considerato il piatto povero e sbrigativo che sanno fare tutti ma la conosci la vera ricetta antica preparata dalle nostre nonne? Quella che esplode di profumi e sapori e capace di farti consolare cucchiaio dopo cucchiaio? Eppure per farla servono pochi mosse e pochi ingredienti, ma quelli giusti, ottenendo un risultato favoloso e un gusto che ti sorprende ogni volta. Cosa serve? Beh ovviamente lenticchie, pasta al dente e un sughetto profumato con un tocco di pancetta che fa la differenza. Fidati, è una di quelle ricette che sa davvero lasciare senza parole se fatto a regola d’arte!

Pasta e lenticchie: preparata come una volta è tutta un’altra cosa!

E allora basta chiacchiere, metti il grembiule e fidati di me, oggi ti faccio vedere come preparo io la pasta e lenticchie, quella rustica, cremosa, profumata e irresistibile delle nostre nonne. Allaccia il grembiule quindi, prendi la pentola più grande e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Pasta e lenticchie

Per 4 persone

350 g di pasta

350 g di lenticchie

100 g di pomodorini

150 g di pancetta

1 cipolla

1 carota

Un gambo piccolo di sedano

Una patata

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

2-3 foglie di salvia

Un cucchiaio raso di concentrato di pomodoro

Come si prepara la Pasta e lenticchie