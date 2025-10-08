Pasta e patate si, ma con la provola è un altro livello

Pasta e patate con la provola: la ricetta napoletana cremosa e filante che conquista tutti. Un piatto povero che ti farà sognare boccone dopo boccone, te lo garantisco!

Pasta e patate con la provola: credimi è un altro livello, con la ricetta napoletana originale ti faccio fare un figurone, impazziranno tutti!

Non è la solita pasta e patate, fidati, questa versione napoletana, è la più cremosa, filante e profumata che tu possa provare. Ti dico solo che quando la porto in tavola, tutti fanno il bis e spesso anche il tris! È un piatto semplice di per se, ma così irresistibile, che corrono tutti a tavola non appena sentono il profumo. E la provola affumicata? Beh, è lei che fa la differenza, è quella che completa questa formidabile ricetta rendendola speciale.

La pasta e patate con la provola è una di quelle ricette che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Sa di casa, di tradizioni, cotture lente, di sugo che si lega e di formaggio che fila. È cremosa, travolgente ed incredibilmente gustosa tanto che già mentre cuoce ti fa venire l’acquolina in bocca, al solo pensiero di gustarla!

Pasta e patate con la provola: non un piatto semplice ma una goduria d’altri tempi!

Insomma, facile ma speciale e gli ingredienti sono pochi ma buoni. Patate, provola, un po’ di guanciale o pancetta, cipolla e la pasta mista, perché si, deve essere mista per rispettare la tradizione! Tutto cuoce insieme, a fiamma bassa, fino a diventare un tutt’uno cremoso e saporito. Beh si, la pasta e patate con la provola sarà pure un piatto povero, ma il cuore è ricco, proprio come la cucina napoletana. Che dici allora, la vuoi preparare ora? Allaccia il grembiule quindi, taglia le patate e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo di cottura: 15 minuti

Ingredienti per la Pasta e patate con la provola

Per 4 persone

350 g di pasta mista

1 kg di patate

100 g di passata di pomodoro (facoltativo)

1 cipolla

180 g di lardo

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

100 g di parmigiano grattugiato + scorza a pezzi

300 g di provola affumicata ben sgocciolata

Come si prepara la Pasta e patate con la provola