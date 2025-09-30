Piatto povero ma irresistibile | la pasta e ceci come la faceva la nonna

Pasta e ceci della nonna: un piatto povero ma speciale fatto a regola d’arte, con i segreti della nonna è davvero irresistibile! La pasta e ceci della nonna? Uni dei piatti più facili da fare questo è sicuro ma è capace di mettere tutti d’accordo. Non parliamo di ore in cucina e nemmeno di una procedura complicata ma viene fuori una bontà fatta di sapori che ricordano la vera cucina tradizionale. Beh fidati, anche se si dice piatto povero, quando lo porti in tavola sembra festa e poi viene così cremosa che dopo ci fai pure la scarpetta! Sai cosa la rende speciale? In realtà pochi ingredienti, semplici, di quelli che tutti abbiamo in casa, ma messi insieme nel modo …

Pasta e ceci della nonna: un piatto povero ma speciale fatto a regola d’arte, con i segreti della nonna è davvero irresistibile!

La pasta e ceci della nonna? Uni dei piatti più facili da fare questo è sicuro ma è capace di mettere tutti d’accordo. Non parliamo di ore in cucina e nemmeno di una procedura complicata ma viene fuori una bontà fatta di sapori che ricordano la vera cucina tradizionale. Beh fidati, anche se si dice piatto povero, quando lo porti in tavola sembra festa e poi viene così cremosa che dopo ci fai pure la scarpetta!

Sai cosa la rende speciale? In realtà pochi ingredienti, semplici, di quelli che tutti abbiamo in casa, ma messi insieme nel modo giusto ti garantiscono un successone. Cosa ti serve? Solo ceci già cotti, così dimezzi i tempi, anche se puoi usare pure quelli freschi se preferisci. Ovviamente poi non deve mancare la pasta e almeno io, uso rigorosamente i maltagliati all’uovo come faceva la nonna. In più un soffritto di aglio, rosmarino per aromatizzare insieme alla salvia, e come tocco magico un po’ di brodo vegetale per dare più sapore.

Pasta e ceci della nonna: un’irresistibile bontà che sa di tradizione!

Insomma senti a me, oggi porta a tavola una pasta e ceci fatta a regola d’arte seguendo passo passo i consigli della nonna e vedrai che i complimenti te li faranno tutti. Allaccia il grembiule quindi, prepara gli ingredienti e realizziamo insieme questa specialità, vedrai poi che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti 1 ora

Ingredienti per la Pasta e ceci della nonna

Per 4 persone

350 g di maltagliati all’uovo

300 g di ceci precotti

2 spicchi di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Rosmarino q.b.

2-3 foglie di salvia

Brodo vegetale q.b.

Come si prepara la Pasta e ceci della nonna