A che ora esporsi al sole per abbronzarsi senza danni

Molti pensano che esporsi al sole appena sveglie, quando la temperatura è mite, sia la scelta più sicura. E vero che i raggi UVA (quelli che invecchiano la pelle) sono presenti fin dal mattino, ma i raggi UVB (quelli che stimolano la melanina e abbronzano) sono quasi assenti prima delle 10-10:30.

Esporsi alle 8 significa prendere luce, calore e UVA, ma non abbronzarsi. Il rischio è stare al sole per ore con l’illusione di colorarsi, accumulando danni senza ottenere il risultato desiderato. L’errore più comune è prolungare l’esposizione mattutina pensando che “tanto il sole è basso”. Non funziona così: senza UVB, la melanina non si attiva.

La finestra ideale è tra le 10 e le 12 (e dopo le 15) per bilanciare sicurezza ed efficacia

Il momento migliore per esporsi al sole, se si vuole abbronzare senza bruciare, è la fascia oraria che va dalle 10 alle 12 del mattino, e poi dalle 15 alle 17. In queste ore, il rapporto tra UVB (abbronzanti) e UVA (invecchianti) è più equilibrato, e l’intensità dei raggi non è ancora ai massimi. Tra le 12 e le 15, l’indice UV è al picco, e anche pochi minuti possono causare scottature, soprattutto sulle pelli chiare. L’esposizione ideale è breve (10-20 minuti per lato per i fototipi chiari, fino a 40 per quelli scuri), senza protezione solare solo se graduale e limitata, ma sempre con crema dopo i primi giorni. Non serve stare ore al sole: la melanina si attiva nei primi minuti, poi continua a prodursi anche all’ombra.

La regola del controllo dell’ombra: se è più corta di te, è troppo tardi

Un trucco pratico per capire se il sole è troppo alto è guardare la propria ombra. Se l’ombra è più corta della tua altezza, i raggi sono quasi perpendicolari e l’intensità è massima (tipicamente tra le 12 e le 14). Se l’ombra è più lunga, l’esposizione è più sicura. Questo metodo funziona a tutte le latitudini ed è più affidabile di un orologio, perché tiene conto della stagione e della posizione geografica. In montagna, l’intensità UV è maggiore che al mare a parità di orario, perché l’aria è più rarefatta. Anche in giornate nuvolose, fino all’80% dei raggi UV attraversa le nuvole, e si può abbronzare senza accorgersene. La regola d’oro è: esposizione graduale, mai bruciare, e sempre crema sulle zone più sensibili (viso, décolleté, spalle). L’abbronzatura non è una gara di velocità. È un processo che richiede pazienza e rispetto per la propria pelle. E l’orologio, da solo, non basta. Serve l’ombra come metro.