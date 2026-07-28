Shock anafilattico: come avviene, come intervenire e cosa fare nei primi minuti

Lo shock anafilattico è una delle emergenze mediche più gravi legate alle reazioni allergiche: riconoscere tempestivamente i sintomi e intervenire nel modo corretto può fare la differenza nei primi minuti. Una reazione allergica può manifestarsi con sintomi lievi come prurito o arrossamento della pelle, ma in alcuni casi evolve rapidamente fino a diventare una condizione potenzialmente letale. Lo shock anafilattico si sviluppa quando il sistema immunitario reagisce in maniera eccessiva a una sostanza normalmente innocua, provocando un rilascio massiccio di mediatori infiammatori che compromettono la respirazione e la circolazione del sangue. Gli allergeni più frequentemente coinvolti comprendono alimenti, farmaci, punture di insetti e, più raramente, altre sostanze con cui una persona sensibile entra in contatto. La rapidità con cui compaiono …

Lo shock anafilattico è una delle emergenze mediche più gravi legate alle reazioni allergiche: riconoscere tempestivamente i sintomi e intervenire nel modo corretto può fare la differenza nei primi minuti.

Una reazione allergica può manifestarsi con sintomi lievi come prurito o arrossamento della pelle, ma in alcuni casi evolve rapidamente fino a diventare una condizione potenzialmente letale. Lo shock anafilattico si sviluppa quando il sistema immunitario reagisce in maniera eccessiva a una sostanza normalmente innocua, provocando un rilascio massiccio di mediatori infiammatori che compromettono la respirazione e la circolazione del sangue.

Gli allergeni più frequentemente coinvolti comprendono alimenti, farmaci, punture di insetti e, più raramente, altre sostanze con cui una persona sensibile entra in contatto. La rapidità con cui compaiono i sintomi rappresenta uno degli elementi più importanti da valutare, perché l’anafilassi può aggravarsi nel giro di pochi minuti e richiede un intervento immediato.

I sintomi che non devono essere sottovalutati

Lo shock anafilattico può esordire con manifestazioni apparentemente comuni, come orticaria, prurito diffuso, gonfiore di labbra, lingua o palpebre. In breve tempo possono comparire difficoltà respiratorie, senso di costrizione alla gola, respiro sibilante, abbassamento della pressione arteriosa, vertigini, perdita di coscienza e collasso circolatorio. La presenza contemporanea di sintomi che coinvolgono pelle, apparato respiratorio e sistema cardiovascolare deve far sospettare un’anafilassi.

Non tutte le persone manifestano gli stessi segnali e l’intensità può variare da un episodio all’altro. In alcuni casi prevalgono i disturbi respiratori, in altri quelli cardiovascolari o gastrointestinali, con nausea, vomito, crampi addominali e diarrea. Anche un peggioramento improvviso dopo una puntura di insetto, l’assunzione di un farmaco o di un alimento già noto per provocare allergia richiede la massima attenzione, senza attendere che i sintomi si risolvano spontaneamente.

Come intervenire e quali sono le regole del primo soccorso

Di fronte al sospetto di shock anafilattico è fondamentale chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 e, se la persona dispone di un autoiniettore di adrenalina prescritto dal medico, utilizzarlo senza ritardi seguendo le indicazioni ricevute. L’adrenalina rappresenta il trattamento di prima scelta perché aiuta a contrastare rapidamente gli effetti della reazione allergica. Dopo la somministrazione è comunque indispensabile il trasporto in ospedale, poiché i sintomi possono ripresentarsi anche dopo un iniziale miglioramento.

In attesa dei soccorsi è consigliabile mantenere la persona distesa, con le gambe leggermente sollevate se non ha difficoltà respiratorie. Se invece il respiro è molto affannoso può essere più confortevole una posizione semiseduta. Non bisogna somministrare cibi, bevande o farmaci non prescritti per quella situazione e occorre monitorare continuamente lo stato di coscienza e la respirazione. Se la persona perde conoscenza e smette di respirare normalmente, è necessario iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare seguendo le indicazioni fornite dagli operatori dell’emergenza fino all’arrivo dei soccorritori.