Deficit magnesio: non ignorare il tuo corpo… è una richiesta dia aiuto!

Sono segnali che spesso attribuiamo allo stress, al caldo, alla mancanza di sonno. Il risultato è che la carenza di magnesio viene sottovalutata, eppure è molto più diffusa di quanto si creda. Riconoscerla è il primo passo per intervenire. Perché il magnesio è il minerale che tiene insieme i fili della nostra energia, e quando si affievolisce, tutto il sistema ne risente.

Quando il corpo parla: muscoli, cuore e umore

I crampi ai polpacci, ai piedi o alle mani, specialmente notturni, sono uno dei segnali più tipici di una carenza di magnesio. Ma anche piccole contrazioni involontarie, tremori o una debolezza muscolare persistente. Il cuore, poi, è un altro indicatore: palpitazioni o battiti irregolari sono spesso il primo campanello d’allarme, perché il magnesio è essenziale per la regolazione dell’attività cardiaca.

Sul piano emotivo, compaiono irritabilità, ansia, sbalzi d’umore e persino sintomi depressivi. Si aggiungono stanchezza immotivata, insonnia, nausea e inappetenza. I sintomi sono spesso aspecifici, possono essere confusi con altre condizioni – ma se compaiono insieme, è il momento di chiedersi se il magnesio c’entri.

Come capire se è davvero carenza e cosa fare

Una carenza di magnesio non si diagnostica da soli. L’esame del sangue può misurare il magnesio circolante, ma con un limite: solo l’1% del magnesio totale è nel sangue; la maggior parte è nelle ossa e nei tessuti. Per questo un valore “normale” non esclude una carenza a livello cellulare. Il medico, valutando sintomi e storia clinica, può prescrivere il test più adatto e indicare se è necessario integrare.

Nel frattempo, assicurarsi un apporto adeguato con l’alimentazione è la mossa più saggia: verdure a foglia verde, cereali integrali, legumi e frutta secca sono tra le fonti più ricche. Perché il magnesio non è un integratore da prendere a caso, ma un minerale da rispettare. Come in cucina, anche qui la regola è la stessa: prima si ascolta, poi si agisce. E il corpo, se ascoltato, parla sempre. Basta saperlo ascoltare.