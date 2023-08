Ti è finito il dentrificio? Per fortuna ci sono delle alternative (naturali) che ci salvano all’ultimo minuto, cosa sapere

Il dentifricio è un prodotto utile per lavare i denti ogni giorno. Quali sono le alternative naturali quando questo finisce?

L’igiene orale è molto importante: prendersi cura dei denti è fondamentale e va fatto ogni giorno, lavandoli. Appena svegli, prima di andare a letto, dopo i pasti, lavare i denti serve per prevenire problemi sia a loro che alle gengive. Si possono usare tantissimi prodotti che si trovano in commercio come dentifrici e collutori.

Il dentifricio che si compra in farmacia o al supermercato, però, può contenere ingredienti poco salutari come parabeni, coloranti artificiali e conservanti. Cosa succede se il dentifricio è finito o si è dimenticato a casa e non si sa cosa usare? Avere i denti sporchi e non lavati può riservare imbarazzo come alito cattivo, oppure portare a problematiche future come l’insorgenza di una o più carie.

Le alternative naturali al dentifricio: ecco quali sono e cosa sapere

Il dentifricio fatto in casa è sicuramente un’alternativa naturale al dentifricio commerciale. Durante il lavaggio dei denti, inevitabilmente si ingerisce una minima parte di prodotto e quindi, più questi sono naturali, e meno ci saranno problemi per la salute. Quelli che si preparano in casa possono avere consistenza in polvere o in crema (quelli in commercio, invece, di solito sono in gel o crema).

Realizzarli è molto semplice e basteranno pochi ingredienti di cui alcuni si hanno già in casa:

dentifricio al sale . Ha un effetto sbiancante sui denti, disinfetta le gengive e rimuove la placca. Può essere utilizzato una volta alla settimana oppure ogni quindici giorni. Per realizzarlo basta mescolare un cucchiaio di sale e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Cospargere la soluzione ottenuta sullo spazzolino umido per ottenere una leggera schiuma pulente.

. Ha un effetto sbiancante sui denti, disinfetta le gengive e rimuove la placca. Può essere utilizzato una volta alla settimana oppure ogni quindici giorni. Per realizzarlo basta mescolare un cucchiaio di sale e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Cospargere la soluzione ottenuta sullo spazzolino umido per ottenere una leggera schiuma pulente. dentifricio all’aloe . Mescolare quattro cucchiai di gel d’aloe, un cucchiaino di caolino e quattro gocce di olio essenziale di menta. Una volta ottenuta la soluzione, versarla in un contenitore di vetro e conservarla in frigorifero.

. Mescolare quattro cucchiai di gel d’aloe, un cucchiaino di caolino e quattro gocce di olio essenziale di menta. Una volta ottenuta la soluzione, versarla in un contenitore di vetro e conservarla in frigorifero. dentifricio alle fragole . He effetto sbiancante e si ottiene mescolando un cucchiaino di bicarbonato ed un cucchiaio di fragole schiacciate. Applicarla direttamente sullo spazzolino e strofinare i denti.

. He effetto sbiancante e si ottiene mescolando un cucchiaino di bicarbonato ed un cucchiaio di fragole schiacciate. Applicarla direttamente sullo spazzolino e strofinare i denti. dentifricio al Tea Tree oil . È anche disinfettante. L’olio essenziale si può acquistare in qualsiasi erboristeria e basterà versare quattro o cinque gocce in una soluzione formata da un cucchiaio di bicarbonato ed uno di argilla bianca. Ottimo per combattere l’alitosi.

. È anche disinfettante. L’olio essenziale si può acquistare in qualsiasi erboristeria e basterà versare quattro o cinque gocce in una soluzione formata da un cucchiaio di bicarbonato ed uno di argilla bianca. Ottimo per combattere l’alitosi. Dentifricio bicarbonato, argilla bianca e olio essenziale. Unire un cucchiaio di bicarbonato, 3 cucchiai di argilla bianca e 5 gocce di olio essenziale di menta o di limone. Mescolare per ottenere una polvere e bagnare lo spazzolino prima di immergerlo nella polvere.

Ci sono diverse alternative naturali al dentifricio, molto valide perché sbiancanti e disinfettanti come il sale marino che ha funzione antibatterica e protegge lo smalto. L’olio di cocco è portentoso per attaccare i batteri. Il bicarbonato di sodio invece si può usare direttamente applicandolo sullo spazzolino (da non usare tutti i giorni). Infine gli olii essenziali come la mente peperita utile per combattere anche l’alitosi.