La collezione di costumi Tezuk di quest’anno è più variegata e colorata che mai. Dai bikini a triangolo ai costumi a fascia, dai costumi interi all’abbigliamento per il mare, il catalogo Tezuk offre fantasie e modelli di tendenza di target medio: un piccolo prezzo in più da pagare per il gusto di indossare modelli che avremo solo noi.

Costumi da bagno H&M per un’estate romantica e super stilosa

Tezuk

Diamo un’occhiata insieme ai nuovi costumi Tezuk, luccicanti e fantasiosi!

Costumi Tezuk: bikini

Tezuk

Il bikini è il classico intramontabile del beachwear, ma Tezuk propone modelli sempre nuovi, colorati e alla moda.

Tezuk

Troverete versioni a triangolo con o senza imbottitura e ferretto, a balconcino e in ricami a macramè o all’uncinetto.

Tezuk

Le ruches sono un po’ naive ma sempre belle da indossare in spiaggia. Siete in cerca di un bikini da sera? Optate per uno dei modelli in lurex, paillettes colorate o velluto. Le fantasie animalier o dal finish metallico ci ricordano gli anni ’80 invece. Basta sceglierne (almeno) uno…

Costumi a fascia

Tezuk

Tra i costumi a fascia di Tezuk il lurex, il macramè, le fantasie floreali dai colori brillanti, le paillettes a specchio e i volants in pizzo si affiancano a modelli a fascia monospalla a pois o monocolore, in versione basic e meno esuberanti dei primi, con spallina intrecciata con nodi in stile amazzone.

Tezuk

Non mancano le classiche fasce arricciate o intrecciate al centro, in velluto e colori più o meno brillanti: rosso corallo, verde acqua, giallo, blu elettrico e nero.

Tezuk

Il bello dei costumi Tezuk è che di ogni modello troverete almeno cinque colori, scegliere sarà anche troppo difficile.

Tezuk

Costumi Tezuk interi

Tezuk

I costumi interi di Tezuk hanno un taglio vintage con attaccatura all’americana, scollo profondo fino all’ombelico, slip cucito a vita alta e schiena scoperta.

Tezuk

In alternativa al modello vintage trovate costumi interi dal taglio sportivo con scollo profondo sulla schiena, lacci intrecciati e non, in colori accesi brillanti come il giallo lime, il fucsia, il rosso, il blu elettrico.

Tezuk

Se non vi piace il monocolore avrete decine di fantasie tra cui scegliere: optate ad esempio per un costume intero alla brasiliana o in fantasia militare e floreale insieme, come nel caso del modello militare ibiscus con fondo verde e fiori bianchi.

Beachwear Tezuk

Tezuk

Tezuk propone anche un’ampia gamma di capi di abbigliamento estivi da spiaggia: dagli shorts ai parei, dalle gonne agli abiti lunghi in denim super leggero. I capi ricordano gli anni ’90 e la moda gitana, ma non mancano modelli per le giovanissime in colori e fantasie super sportive.

Tezuk

Un esempio sono i top a fascia senza spalline in lurex e paillettes, per fare il paio con i costumi. Sarebbero piaciuti tantissimo alla Britney Spears di venti anni fa, questo è sicuro! È tempo di ricomprare anche il telo da mare? Tezuk ne ha tantissimi in catalogo. Non resta che comprarne uno e poi partire per le vacanze!

