Tezenis per l’inverno: i pigiami caldi e morbidi per coccolarci quando fa freddo

L’inverno è il momento ideale per coccolarsi un po’ di più, approfittando delle fredde giornate. Cosa c’è di meglio di avvolgersi in caldi e morbidi pigiami in casa? I pigiama donano allegria e comfort in tutti i momenti. Leader nel settore dell’abbigliamento intimo e homewear, Tezenis è attenta alle esigenze sia di praticità che di stile, riuscendo a proporre collezioni coloratissime e comodissime.

I pigiami Tezenis sono perfetti per i momenti di riposo, oltre che quelli di relax a casa. Scopriamo alcuni dei pigiami Tezenis per l’inverno, pigiami caldi e morbidi per coccolarci quando fa freddo.

Il pigiama Tezenis lungo in cotone pesante con orsetti

Uno dei pigiami Tezenis più belli, attualmente disponibili, è quello in bordeaux e bianco con orsacchiotti. Si tratta di un pigiama lungo a girocollo, creato con cotone pesante e con stampa – come detto – con simpatici orsetti. Si tratta di una scelta ideale per le giornate più fredde, grazie al calore che emana e alla morbidezza che lo caratterizza.

Confortevole, è disponibile in varie misure. Gli orsetti riescono a donare un tocco di allegria e di dolcezza. Le lunghe maniche e il pantalone proteggono al massimo dal freddo.

Il pigiama Tezenis donna invernale con pecorella

Realizzato in morbido tessuto caldo, il pigiama Tezenis invernale con stampa pecorella è l’ideale per le nottate fredde. Stile e comfort sono le sue caratteristiche. Disponibile in colore rosa e grigio, dona una piacevole sensazione di calore garantendo, al tempo stesso, praticità.

Il design è tenero e divertente. Con maniche lunghe e pantalone coordinato, ha una vestibilità comoda perfetta per i momenti di relax serale o per le giornate tranquille a casa.

Make a Wish, tra i pigiami Tezenis più belli

Infine, tra i pigiami Tezenis più belli c’è il blu notte Make a Wish. Realizzato in micropile con polsini e ricamo sul fondo, è un pigiama lungo a girocollo che vi cullerà nelle fredde notti invernali. Il blu notte richiama il riposo sereno e non potrete che amarlo.

Dalla vestibilità confortevole e comoda, è un must-have per chi cerca un pigiama che sia avvolgente e caldo in cui poter passare i momenti liberi a casa in totale relax. In poche parole, sono pigiami talmente belli che non li vorrete mai togliere! Scoprite anche i pigiami Yamamay.