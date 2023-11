Terra Amara: Sevda ha un collasso, la scoperta è sconvolgente

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che Sevda dopo aver scoperto una clamorosa verità avrà un malore.

Prosegue con successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. La serie turca ha ormai conquistato tutti tanto che Mediaset ha deciso di fare un regalo particolare ai suoi fan. Dal 5 novembre è possibile seguire le avventure dei beniamini di Cukurova anche di domenica in prima serata. Intanto, le anticipazioni relative alla prossima settimana ci fanno sapere che non mancheranno colpi di scena.

Nel dettaglio vedremo Umit rivelare qualcosa di molto importante a Sevda tanto da causarle un malore. Nello stesso tempo, Friket deciderà di non partire più per la Germania, portando avanti il suo piano contro lo Yaman. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.

Terra Amara anticipazioni: Umit e Friket mettono in atto il loro piano, Demir messo alle strette

Sarà una settimana ricca di colpi di scena. Nei prossimi episodi di Terra Amara, vedremo Demir su tutte le furie per la questione del braccialetto. Lo Yaman si recherà da Umit e le dirà ancora una volta che la loro relazione è finita. La dottoressa delusa si confiderà con Friket che nello stesso tempo ha deciso di non partire più per la Germania. I due escogiteranno un piano per mettere in difficoltà una volta per tutte l’imprenditore e rovinare il suo matrimonio.

Umit infatti fingerà un malore e chiamerà Demir al telefono chiedendogli aiuto. Friket invece attenderà di nascosto il momento giusto per fotografarli. A questo punto invieranno una busta alla villa, ma la missiva verrà recapitata da Sevda e non da Zuleja. La cantante aperta la busta anonima resterà senza parole davanti dalle immagini ricevute. Demir e Umit insieme, e sa che non può permettere di far soffrire ancora Zuleja. Per questo motivo si recherà dalla dottoressa e le due donne avranno un duro confronto. A questo punto Umit le rivelerà di essere sua figlia.

Sevda, scioccata per la scoperta, avrà un infarto e sarà ricoverata. Zuleyha, recatasi per altri motivi in ospedale verrà a conoscenza di quanto è accaduto all’artista e correrà da lei. Intanto, Sermin capirà che la dottoressa non è in realtà Umit ma Ayla e le chiede spiegazioni. Ormai complice di Friket, sa che la sua vita è rovinata e a questo punto vorrebbe confessare tutto a Demir. La donna però cambierà idea quando lo Yaman non la inviterà alla festa di Adnan. Infine, Gaffur verrà cacciato dalla tenuta.