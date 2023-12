Terme spettacolari a pochi km da Roma | E sono pure gratis!

Vicino a Roma ci sono delle terme spettacolari e gratuite. Andarci permetterà di vivere un’esperienza sensoriale di altissimo livello

Come al suo solito, la capitale italiana offre dei luoghi spettacolari e adatti a ogni genere di persona. Questa volta, però, bisognerà allontanarsi solo pochi chilometri dalla città per poter raggiungere un posto che è in grado di far trascorrere dei momenti di pieno relax immersi in acque caldissime e contornate da una vista mozzafiato.

Roma è piena di terme e ciò è dovuto al forte interesse dei passati imperatori verso la creazione di vasche contenenti delle acque derivanti dal sotto strato del suolo. Le sorgenti, in questi casi, hanno un origine profonda e che sgorgano a una temperatura che è in grado di poter raggiungere anche i 100° C. Sono elementi naturali posti in relazione con i fenomeni postumi al vulcanismo e che, ancora oggi, dopo secoli, riescono a mantenere vivace la loro vitalità.

Quelle che andremo a presentarvi oggi sono sensazionali, sia per la loro natura, che per il vasto territorio paesaggistico situato intorno a esse. Inoltre, sarà possibile trascorrere del tempo al loro interno gratuitamente e in ogni orario del giorno che si desideri. Si trovano appena fuori Viterbo e si chiamano Terme del Bullicame, ossia una sorgente d’acqua calda sulfurea, la quale arriva a una temperatura di ben 58° C.

Cosa aspettarsi da questo affascinante luogo

Le Terme del Bullicame sono situate nella pare a ovest del centro viterbese, vicino all’aeroporto, e si possono raggiungere inserendo nel navigatore il loro nome. Si tratta della più nota sorgente termale e ipotermale del grande bacino idrotermale nella zona di Viterbo, ma la città offre anche tanti altri posti di questo tipo, come ad esempio le sorgenti Carletti (aperte anche di notte), Bagnaccio, San Sisto, Zitelle, Piazza d’Armi e molte altre ancora.

Dalla fine del XX secolo, però, la sorgente del Bullicame ha mostrato una riduzione della portata in maniera progressiva. A partire dai tempi degli Etruschi, fino al XVIII secolo, sono sempre state la sede adatta per dei bagni termali.

Fin dal primo Medioevo, è documentata come punto di passaggio situato lungo la Via Francigena. Nell’itinerario di Sigerico, ossia l’arcivescovo di Canterbury, la sorgente del Bullicame risultava come VI tappa in uscita da Roma. Questa località era definita sotto il nome di Sce Valentine, così da ricordare i santi Valentino e Ilario, i quali sono stati martirizzati in queste vicinanze.