Terapia intensiva e rianimazione nei pazienti gravi: ecco qual è la differenza tra i due trattamenti medici

I termini “rianimazione” e “terapia intensiva” vengono spesso utilizzati come sinonimi e nel linguaggio comune stanno ad indicare tutte quelle procedure diagnostiche e terapeutiche messe in atto per i pazienti in condizioni molto gravi

La rianimazione è un settore della medicina che studia la gestione e il trattamento dei casi critici e a rischio vita. Quando infatti un paziente si trova in condizioni di salute molto gravi ovvero quando una o più delle sue funzioni vitali sono compromesse le strutture ospedaliere forniscono un supporto più intenso attraverso uno specifico reparto, quello di terapia intensiva o di rianimazione.

Si tratta di due termini che possono essere utilizzati indifferentemente in quanto entrambi indicano quel reparto ospedaliero in cui i pazienti sono assistiti attraverso cure intensive. Tuttavia, in caso di ricovero in tale reparto, non è sempre opportuno allarmarsi in quanto può capitare che alcuni pazienti vi transitino solo per alcune ore o comunque il tempo necessario per ricevere le cure intensive e adeguate che consentono poi lo spostamento in altro reparto.

I pazienti che solitamente necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva sono coloro nei quali sono gravemente compromesse funzioni vitali quali la respirazione, la circolazione sanguigna, la funzione neurologica e tutti quei casi in cui la vita è a rischio.

La specializzazione richiesta al personale occupato nel reparto di terapia intensiva è quella in anestesia e rianimazione. Il reparto offre infatti cure intense a pazienti con patologie serie o gravi che necessitano di un monitoraggio costante ed eventualmente di un intervento immediato e spesso decisivo in caso di complicazioni.