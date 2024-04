Estate, le mete più richieste per l’estate 2024

Dove andare in vacanza quest’estate? Scopri le mete più richieste e gettonate come location per le meritate ferie!

La bella stagione è sempre più vicina, motivo per cui bisogna iniziare a pensare al viaggio estivo da fare con gli amici, con il partner o con la famiglia.

Tra i trend per le vacanze dell’estate 2024 ci sono tante mete europee che puoi raggiungere con voli low cost dai vari aeroporti italiani. Di quali location stiamo parlando? Lo scopriremo più avanti ma anche in Italia l’estate si fa sentire, ecco quindi le tendenze viaggi delle location più richieste!

Estate 2024, le mete più gettonate (alcune anche economiche)

I posti più ricercati in cui trascorrere le vacanze estive sono in Europa, alcuni addirittura in Italia. La nostra penisola è una meta molto gettonata nel periodo estivo, dalle isole della Sardegna e della Sicilia fino ad arrivare al meraviglioso mare del Salento, in Puglia. Queste regioni vantano un mare e paesaggi paradisiaci in cui tanti italiani e turisti di tutto il mondo desiderano trascorrere le vacanze estive.

Non solo, le Marche e l’Emilia Romagna vantano tantissime richieste e prenotazioni per il periodo estivo, nonostante non abbiano il mare più bello in Italia sono conosciute per essere family friendly e perfette quindi per trascorrere la vacanza con bambini.

Uscendo dall’Italia, invece, una meta molto gettonata è la Spagna. Oltre a voler visitare Barcellona nel periodo estivo, tante persone, specialmente gli italiani, desiderano visitare San Sebastian, dove è situata la famosa spiaggia urbana La Concha, e Malaga, una destinazione della Costa del Sud a dir poco eccezionale. Ovviamente impossibile non nominare la meta più apprezzata dai giovani, ovvero Ibiza.

Molto richiesto anche il Portogallo, tra le mete più belle in assoluto in cui trascorrere le ferie. Algarve è una meta molto ricercata e allo stesso tempo affollata, se cerchi qualcosa di più tranquillo opta per Alentejo. Ovviamente non potrai non fare tappa a Lisbona!

Anche la Grecia è una meta di tendenza per la prossima estate, così come la Croazia e l’Albania. Quest’ultima sta raggiungendo tantissime richieste dall’Italia, specialmente da chi è alla ricerca di mete economiche non troppo lontane dal proprio paese.

C’è chi invece preferisce optare per altre località, ad esempio le mete più ambite fuori dall’Europa sembrerebbero essere il Giappone, la Cina e gli Stati Uniti d’America.