Tutti pensano alla Spagna solo in Estate e invece... questa meta è perfetta per le vacanze autunnali

C’è una città spagnola che è perfetta per una breve vacanza in autunno: nasconde gemme preziose anche in inverno.

L’autunno è una stagione che spesso viene sottovalutata quando si tratta di pianificare viaggi, ma la verità è che è uno dei momenti migliori per esplorare il mondo. C’è qualcosa di magico nell’aria fresca e nei colori cangianti delle foglie che cadono. Se siete alla ricerca di una destinazione che incarna appieno l’atmosfera affascinante dell’autunno, una città della Spagna risulta essere la meta perfetta.

Fino alla fine di ottobre, il luogo offre un clima mite e piacevole che permette persino di fare il bagno nelle acque cristalline del Mar Mediterraneo. Le sue spiagge, accarezzate dal sole autunnale, diventano luoghi perfetti per godersi il mare in tranquillità. Novembre non è da meno, offrendo ancora l’opportunità di immergersi nelle acque turchesi o praticare sport acquatici. Si tratta proprio di Valencia.

Valencia, le gemme nascoste in città

Non è però solo mare. Valencia offre una vasta gamma di attività per esplorare la natura e la cultura locali. Potete esplorare i Giardini del Turia in bicicletta, seguendo una pista ciclabile impeccabile che si snoda lungo il vecchio letto del fiume Turia. I parchi cittadini come il Parco Centrale e i Giardini di Viveros sono luoghi ideali per fare pic-nic e godersi la natura. Tra i quartieri da non perdere ci sono El Cabanyal, un affascinante quartiere marinaro con case colorate e strutture moderniste, e i quartieri del Carmen e Ruzafa, che offrono una miscela di storia, cultura, gastronomia e arte contemporanea.

Anche in caso di pioggia, Valencia non delude. Potete visitare il Museo delle Belle Arti, che ospita una vasta collezione di opere d’arte che vanno dal XV al XIX secolo, tra cui capolavori di artisti come Sorolla e Goya. Per gli amanti dell’arte contemporanea, l’Istituto Valenciano di Arte Moderna offre esperienze indimenticabili.

Valencia, Capitale Verde Europea 2024

Valencia è una meta perfetta per chi ha a cuore il turismo sostenibile: nel 2024, infatti, sarà Capitale Verde Europea, nominata dalla Commissione Europea. La città si impegna costantemente per migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei suoi cittadini e dei turisti. La Huerta, una vasta area di frutteti e orti, offre prodotti locali freschi e deliziosi, compresa la famosa horchata, una bevanda tradizionale ricca di nutrienti. Valencia è anche una città ideale da esplorare in bicicletta, con circa 160 km di piste ciclabili che vi porteranno attraverso i quartieri storici, spiagge e monumenti iconici come le Torres de Serranos e la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Insomma, Valencia in autunno è un’esperienza unica, dove potrete immergervi nella bellezza della natura, scoprire la ricca cultura locale e assaporare la deliziosa cucina mediterranea. Preparate la valigia e lasciatevi incantare dalla magia di questa affascinante città spagnola.