5 capi essenziali (ma low cost) per essere chic quest'estate

Per essere chic non serve assolutamente spendere tanti soldi, anzi: grazie alle tante proposte low cost è possibile strutturare svariati outfit per la primavera-estate partendo da pochi capi essenziali, economici ma assolutamente sul pezzo.

Le tendenze di stagione parlano di elementi basici ma dai tagli glamour, da mixare tra loro o con abiti ed accessori più vistosi e colorati. Acquistando in maniera mirata è possibile creare più look sfruttando anche ciò che già abbiamo nell’armadio, in modo da spendere meno ed essere assolutamente alla moda.

Ci sono alcuni elementi che stanno alla perfezione sia con outfit casual a base di jeans e maglietta, che più eleganti, con vestitini ed elementi floreali: il segreto è scegliere colori e forme passe-partout che non solo rispecchiano il nostro stile, ma sono adattarsi a più situazioni, dal giorno alla sera.

Primavera-estate 2021: ecco i 5 capi essenziali da avere

I trend di questa primavera-estate sono stati dettati soprattutto dallo street style e dagli influencer, che mixando ispirazioni vintage con le ultime uscite dell’alta moda creano uno stile unico tutto da copiare, dandoci idee molto interessanti su come interpretare i nostri look.

Diamo un’occhiata a 5 capi essenziali ma low cost da avere per essere perfetta questa primavera-estate.

Il golfino corto

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Dopo anni di maglioni maxi, questa primavera-estate il capo essenziale è il cardigan corto ma largo, da portare a pelle oppure con sotto una maglietta, meglio se crop.

Foto Zalando

L’abbinamento naturale è coi jeans a vita altissima, ma sono perfetti anche con un vestitino e gli anfibi: quello di Stradivarius nei colori pastello sta bene con tutto!

Il top asimmetrico

Foto Getty Images | Edward Berthelot

L’asimmetria è un elemento ricorrente nella moda di quest’anno, soprattutto quando si parla di top ma anche maglie.

Una spalla resta scoperta mentre l’altra ha una manica lunga o corta, o ancora è possibile trovare capi a canottiera sempre asimmetrici, dalle vibes anni 2000.

Foto Asos

Oppure, assolutamente trendy sono le magliette scollo lo irregolare, come per esempio quella di New Look.

La gonna sottoveste

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

La slip skirt o gonna a sottoveste è uno dei trend più amati di questa primavera-estate. È uno dei capi più essenziali per linea e capacità di adattamento a scarpe e top diversi: col cardigan è elegantissima per la città!

Foto Asos

In raso rende al meglio la sua silhouette: bellissima quella proposta da Asos Design color cuoio, top con l’abbronzatura!

La collana a catena dorata

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La chunky jewellery continua a essere super cool, ma tra gli essenziali della primavera-estate c’è la collana a catena, grossa e dorata. Grazie alle dimensioni e alla sua preziosa presenza, crea il look, impreziosendo t-shirt e vestiti basic.

Bijou Brigitte

Perfetta per la stagione è quella di Bijou Brigitte dal nome inequivocabile: Big Style.

Il sandalo-ciabattina piatto

Foto Getty Images | Mathis Wienand

Se c’è una calzatura che è facile da trovare di buona qualità anche a un prezzo contenuto, sono i sandali piatti: gli slip-on in pelle è possibile trovarli anche sotto i 100€.

Foto Zalando

Quelli nei colori neutri, come marrone medio, nero o beige sembrano luxury a tutti gli effetti, come per esempio quelli di Mango, molto chic.