Trucco multicolor o make up vedo non vedo? Le tendenze della primavera estate ti lasceranno senza parole

5 tendenze make up occhi da sfoggiare questa primavera estate. Dalle nuances più in voga alla versione dell’eyeliner più moderna, ecco quali sono i 5 trend da non farsi scappare e che amerai sicuramente!

Le tendenze di quest’anno mettono d’accordo tutti gli stili, per questa primavera estate 2024 potrai puntare su nuance delicate e colorate o su un make up monocromatico da realizzare sia di giorno che per un trucco più sofisticato da sera. Gli occhi saranno al centro dell’attenzione e i vari risultati saranno più che soddisfacenti per completare il look.

Trucco occhi, le 5 tendenze della primavera estate più in voga

Il trucco occhi viene spesso messo in evidenza da chi ha una buona manualità e ama sfoggiare make up intensi e decisi. Con l’arrivo della primavera e dell’estate imparerai a rendere il tuo sguardo protagonista del look anche con nuances vivaci senza dover necessariamente realizzare trucchi troppo elaborati e complicati. Di seguito i 5 trend che ti conquisteranno nei prossimi mesi!

Monocromatico protagonista di stagione

Una sola nuance potrebbe bastare per la realizzazione del tuo make up primaverile ed estivo. Le colorazioni durante la bella stagione si fanno sempre più chiare e delicate, con il caldo sarebbe meglio evitare make up pesanti come lo smokey eyes o altre tipologie di trucco più elaborate. Scegli un pesca o un rosa chiaro per dare luce allo sguardo e alle labbra, concludi con un leggero blush e il gioco è fatto.

Trucco multicolor delicato per chi ama osare

Se ami rendere i tuoi occhi protagonisti del look questo make up potrebbe fare al caso tuo. Il monocromatico può essere messo da parte se desideri rendere la tua palpebra protagonista del look con i colori dell’arcobaleno. Il trucco multicolor è stato visto e rivisto sulle passerelle delle Fashion Week, perché non sfoggiarlo anche in spiaggia o per una semplice passeggiata in città con le amiche? Sfuma le varie tonalità e il risultato ti lascerà senza parole!

Make up vedo non vedo

Meno ti trucchi, meglio è, ma se non ami uscire completamente struccata il make up vedo non vedo è tornato nuovamente di moda per la primavera estate 2024. Opta per colorazioni neutre e lascia il viso più naturale possibile. Ti basterà mettere in risalto lo sguardo con un mascara e una linea sottile di matita nera per evidenziare il colore degli occhi.

Ciglia lunghe e colorate

La primavera e l’estate sono le stagioni in cui i colori vivaci e brillanti sembrano prevalere, puoi sbizzarrirti con le tonalità non solo sugli outfit ma anche con la scelta del make up occhi. Metti da parte il mascara total black e opta per colorazioni più azzardate come il rosso, il blu, il verde e il giallo. Potresti prenderlo in considerazione anche per il tuo trucco monocromatico!

Eyeliner in versione rivisitata

La classica codina dell’eyeliner lascia spazio ad una versione più moderna e particolare, l’eyeliner per questa nuova stagione avrà forme differenti e sarà messo ancora più in risalto. Per scoprire di più ti suggeriamo di scoprire le 5 tendenze trucco della primavera estate 2024 di cui ti innamorerai senza dubbio! Con questi trend il tuo make up sarà al passo con la moda.