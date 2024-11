Tessuti e fantasie che andranno di moda quest’inverno

Tessuti e fantasie di tendenza per la fredda stagione: ecco quali saranno i look più in voga!

Un mix di eleganza e trasgressione, durante la stagione invernale son tanti i tessuti e le fantasie di tendenza che andranno di moda e metteranno in risalto i capi d’abbigliamento più in voga del momento.

Dal tweed, che darà ai nostri outfit quel tocco mannish così inaspettatamente ricercato, ai ricami per look a contrasto, eleganti e raffinati; dalla pelle che tramuta nel vinile, per chi ama il rock style, ai glitter, protagonisti di serate ed eventi ma declinabili negli outfit di tutti i giorni, per dare luce alle fredde giornate di pioggia basse che ci aspettano.

Ecco qual è la tendenza moda in fatto di tessuti e fantasie che renderanno il guardaroba invernale ancora più alla moda!

Tessuti e fantasie, le tendenze dell’inverno 2024 – 2025

Il tartan torna ad essere il tessuto di tendenza nel periodo della fredda stagione, e questo farà la felicità delle amanti del british core.

È un tessuto che si sposa perfettamente con le giornate fredde e dona colore e vivacità al look; inoltre, è portabilissimo in una vasta scelta di colori, dal beige al marrone, dal rosso al giallo, al grigio.

Lo stile mannish rispecchia un po’ tutte noi ed è arrivato il momento di osare un po’ di più: diamo il benvenuto a un altro tessuto che nei nostri armadi non potrà mancare, e cioè al tweed. Indossiamolo in qualsiasi occasione, purché abbinato con i giusti accessori, in nuance con la fantasia e il colore scelto.

Tessuti ricoperti di paillette e glitter in questa stagione non devono mancare nel vostro guardaroba. Saranno i protagonisti dell’autunno inverno e renderanno il look ancora più appariscente e glamour, per tutte le fashion addicted che amano osare. Ma non saranno solo abiti e jumpsuit ad essere super chic: paillette e glitter risplenderanno su borse, scarpe e sneakers.

Sulle passerelle più importanti delle Fashion Week abbiamo potuto notare come il trapuntato sia tornato di moda per l’autunno inverno. Le tonalità da privilegiare? Senza dubbio il verde khaki e il total black! Sui modelli trapuntati potremo notare qualche fantasie primaverile come fiori e pois.

Mettiamo momentaneamente da parte glitter, ricami, paillette, tartan e chi più ne ha più ne metta, e lasciamo spazio al look più eccentrico dell’inverno: il look selvaggio e ribelle non verrà messo da parte nemmeno quest’anno, l’animalier e il pitonato ritrovano posto tra le tendenze 2024 – 2025.