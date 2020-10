Se c’è una cosa che il lockdown ci ha insegnato, è che una tuta da ginnastica o un paio di pantaloni setosi, sono in grado di metterci di buon umore e anche comodi. Negli ultimi mesi, l’abbigliamento da casa e la lingerie diventati essenziali. Il comfort rimarrà fondamentale anche per i prossimi mesi ma non a discapito dello stile, e questo Zara lo ha intuito.

Intitolata Female Gaze, la collezione di 91 pezzi presenta un ampio elenco di pantaloni e reggiseni, pigiami di seta, body, vesti, sciarpe, oltre a t-shirt, camicie, maglieria e calzini nei toni neutri del nudo, argento, grigio, marrone tenue e rosa cipria. Questi capi sono in cashmere, seta e cotone, con silhouette semplici che li trasformano in elementi essenziali ed eleganti.

L’intera collezione, che è stata catturata in una serie di ritratti in bianco e nero dalla fotografa Annemarieke Van Drimmelen.

Ecco di cosa dovete fare scorta quest’inverno!

Pigiami in seta dai colori neutri

Il catalogo Zara comprende pigiama setosi, morbidi al tatto, sia con spalline che a maniche lunghe.

Tra i nuovi capi, non passano inosservati i pigiama in seta, con pizzi ricamati.

Abbigliamento comodo per stare a casa

E per stare dentro casa? La parola d’ordine è confort, sì, ma con classe. Magliette in cachemire, cardigan di cotone e brassiére dai colori neutri a costine da abbinare al leggins in coordinato.

Zara, con la sua collezione underwear, propone capi d’abbigliamento tenui, mai esagerati. Ed è proprio per questo che li amiamo.

Intimo in seta e in pizzo

Come i pigiama, anche l’intimo Zara è delicato, morbido e in seta. Sembra di non averli addosso. La buona notizia è che i prezzi di tutti questi capi non sono eccessivi.

