Protagonista assoluta degli outfit di quest’estate sarà la jumpsuit, ovvero la tuta: a vestiti e vestitini si affianca questo abito-pantalone unico per praticità ed eleganza, dalle ispirazioni vintage.

Infatti, negli anni ’70 era assolutamente di moda e ora torna in versione riveduta e corretta, ma non per questo meno glam. È perfetta per l’estate 2021 quella destrutturata e cascante, che accarezza il corpo in maniera morbida, senza fasciare. La tuta può essere indossata in qualsiasi occasione, dall’ufficio alla spiaggia, infatti a cambiarne la destinazione d’uso sono gli accessori.

Nel 1919 l’eclettico artista Thayaht inventò la jumpsuit con l’intento di creare un abito universale che facesse sentire a proprio agio chiunque la indossasse: più di 100 anni dopo possiamo confermare che l’obiettivo è stato raggiunto!

Le più belle jumpsuit dell’estate 2021: come abbinarle

Le abbiamo amate quest’inverno, continueremo ad adorarle quest’estate: le jumpsuit sono super comode anche nella stagione più calda e sono davvero facili da abbinare.

Diamo un’occhiata alle più belle e a come indossarle.

Foto Asos

Corpetto elasticizzato, spalline sottilissime, gamba extra larga fluttuante, irresistibile stampa floreale: la jumpsuit Sophia di Free People è semplicemente perfetta per l’estate in città. Da abbinare con le sneakers con il sandalo-ciabatta con ampie fasce e suola sagomata.

Foto mango

La tuta di Mango è resa elegantissima dal tessuto satinato e dallo scollo incrociato, che lascia libere le spalle e parte della schiena (attenzione al segno del costume!). Ideale da portare con una clutch e sandali intrecciati neri, anche flat.

Foto Yoox

La proposta Topshop è super easy: in color mandarino, perfetto con accessori di cuoio, corda e paglia, ha la gamba larga lunghezza midi, scollo quadrato e fiocco in vita: per chi vuole un capo semplice ma chic.

Foto Zara

Di giorno con le scarpe basse, magari espadrillas, e una borsa ampia in cuoio, la sera con tacchi altissimi oro e una pochette in tinta: la jumpsuit di Zara è davvero perfetta per l’estate 2021, adattandosi davvero a tutte le occasioni. La stampa poi, è semplicemente bellissima.

Foto Asos

Scollo quadrato, volant, bottoni, una delicata fantasia a ondine: questa tuta è semplicemente romantica. Le gambe ampie e il color senape chiaro la rendono ideale per il mare.

Foto Farfetch

Realizzata completamente in seta, la jumpsuit Baserange è indicata per le occasioni serali più eleganti. Lo scollo all’americana lascia completamente libera la schiena, per essere sexy in maniera disinvolta e chic.