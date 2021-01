Quando durante il primo lockdown, ci siamo ritrovati bloccati a casa, molti di noi si sono messi ai fornelli per passare il tempo e sperimentare nuove ricette (qui le ricette più googlate del 2020) da gustare in famiglia nelle lunghe giornate della pandemia. TikTok è stata una fonte di ispirazione per molte persone e ancora oggi continua a dettare tendenza in cucina con nuove ricette che stuzzicano l’appetito. Tra le tendenze che stanno spopolando in questi giorni su TikTok, ce ne sono due in particolare che hanno catturato l’attenzione del popolo del web: i wrap e le hot tea bomb. Vediamo insieme come si preparano.

I wrap: facili, veloci e gustosi

L’ultima tendenza che ha preso d’assalto l’app consiste nel mettere insieme deliziosi wrap alla griglia, usando tutto ciò che abbiamo in frigorifero, senza dover passare le ore ai fornelli. Una ricetta gustosa, ideale per un pasto veloce, la cui modalità di preparazione è semplicissima. Infatti, per preparare il nostro wrap, sarà sufficiente stendere una piadina, o una tortilla, inciderla per il lungo, ma soltanto fino a metà.

Una volta eseguito questo passaggio, dividiamo mentalmente la nostra piadina in quattro parti, farcendola con quattro ingredienti diversi, ad esempio, zucchine grigliate, provola dolce, parmigiano reggiano grattugiato e pancetta dolce a fettine. Una volta disposti gli ingredienti, partendo dalla sezione in cui è stato effettuato il taglio, pieghiamo verso l’alto, e ancora, muovendoci nella stessa direzione, fino a quando non si sarà formato il nostro delizioso wrap.

Una volta creato il wrap, non resta che riscaldarlo in una padella ben calda, oppure su una griglia in forno, o ancora nel tostapane. L’importante è che alla fine entrambi i lati risultino dorati e croccanti e che gli ingredienti morbidi posti all’interno, come il formaggio, si siano ben sciolti. Questa ricetta è personalizzabile utilizzando qualsiasi ingrediente ci troviamo in dispensa o frigorifero.

Hot tea bomb, la bevanda esplosiva

Insieme ai wrap, su TikTok arriva un’altra tendenza letteralmente esplosiva: questa volta stiamo parlando di una bevanda, le Hot Tea Bomb. Dopo le bombe di cioccolata calda che avevano invaso i social lo scorso autunno, adesso è il momento del tè.

Ma come si preparano le Hot Tea Bomb? Uno degli ingredienti principali è l’isomalto, una valida alternativa allo zucchero, più facile da versare in stampini di forma sferica. Le bustine di tè vanno poi poste al centro dello stampo quando l’isomalto si sarà solidificato.

Alcuni si sono cimentati anche in varianti più fantasiose degli Hot Tea Bomb, pubblicando video in cui esibiscono drink coloratissimi, decorandoli con glitter, fiorellini e quant’altro. Oltre a TikTok, queste ricette stanno spopolando anche su altri social come Instagram, Pinterest e YouTube.

Su TikTok in particolare, la tendenza dei drink sta avendo un vero e proprio exploit. L’hashtag #hotteabombs ha più di 2,3 milioni di visualizzazioni da mercoledì, mentre l’hashtag #teabombs ha più di 2,5 milioni di visualizzazioni. Ma, rispetto alle bombe di cioccolata calda che hanno più di 119,4 milioni di visualizzazioni su TikTok, le bombe di tè caldo hanno ancora molta strada da fare.