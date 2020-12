Mai come quest’anno gli italiani si sono dedicati alla cucina: complice il lockdown prima e l’invito a stare a casa dopo, in tanti si sono cimentati in piatti e preparazioni più o meno complicate. Ovviamente, oltre ai tradizionali libri di cucina, internet è stato particolarmente consultato: scopriamo le ricette più cercate su Google nel 2020.

Le dieci ricette più cercate su Google nel 2020: passione carboidrati

Il cibo è stato decisamente un genere di conforto durante l’anno: non è un caso che le ricette più cercare dagli italiani riguardino soprattutto i farinacei, dolci e non.

1 – Pizza

La regina si conferma lei, la pizza! Sappiamo bene in quanti la scorsa primavera hanno fatto di tutto per accaparrarsi il lievito per poterla preparare: d’altronde è il confort food per eccellenza!

Scopri la nostra ricetta per realizzare un impasto perfetto e i 5 errori da non commettere.

Foto Pixabay | Aline Ponce

2 – Pane

Altro giro, altro carboidrato: il pane sulla tavola italiana non può mai mancare. Bastano pochi ingredienti e può essere realizzato in casa, morbido e croccante.

Ecco la nostra ricetta per prepararlo, soffice e croccante.

3 – Cornetti

Rinunciare a brioche e cappuccino per i tantissimi amanti della colazione all’italiana è stata dura: per questo molti si sono cimentati della preparazione casalinga dei cornetti.

Dai un’occhiata alla nostra ricetta per prepararli super fragranti.

Foto Unsplah | Mae Mu

4 – Lievito madre

Al quarto posto della classifica delle ricette più cercare su Google nel 2020 c’è il lievito madre. Dunque, non un piatto, bensì un preparato alla base di tutti i cibi lievitati. Proprio perché durante il primo lockdown è andato a ruba, in tanti hanno deciso di volerlo “coltivare” in casa.

Ecco come produrlo in casa.

5 – Gnocchi di patate

Un grande classico della cucina italiana, semplici nella preparazione e nel gusto, ideali da abbinare ai sughi, dai più tradizionali ai più creativi.

La nostra ricetta è semplicissima!

Foto Unsplah | Gábor Molnár

6 – Plumcake

Soffice e goloso, è il dolce ideale per la colazione, soprattutto se inzuppato nel caffelatte.

Il nostro plumcake bicolore al cacao ha bisogno di pochissimi ingredienti.

7 – I nutellotti

Vi ricordate quando un anno fa vennero lanciati i Nutella Biscuits? Tutti li volevano ma sugli scaffali erano praticamente introvabili. E allora tanto vale prepararli in casa.

La nostra ricetta dei biscotti alla Nutella è super golosa.

8 – Crêpes

Valichiamo il confine la posizione numero 8 delle ricette più cercate su Google quest’anno: le crêpes! Dolci o salate, sono sempre molto amate anche per la facilità di preparazione.

Noi ti raccontiamo non solo come prepararle, ma anche dove nascono!

Foto Pixabay | DoroT Schenk

9 – Meringhe

Grazie ai tanti programmi televisivi a tema, molti si sono appassionate all’arte (e scienza) della pasticceria. Per preparare le meringhe servono pochi ingredienti, ma per farle perfette serve un po’ di pratica.

Scopri ora i nostri suggerimenti per crearle alla perfezione.

10 – Colomba pasquale

All’ultimo posto di questa speciale classifica c’è il dolce tipico di Pasqua, la colomba. D’altronde, questa festività quest’anno l’abbiamo passata in lockdown: per festeggiarla, in tanti hanno scelto di creare un menù casalingo ma tradizionale, dolce compreso.

Prova subito la nostra ricetta.

Foto Pixabay | lavaligiainviaggio

Le 10 ricette più cercate nel mondo

Nel mondo, invece. quali sono stati i piatti più cercati su Google? Vediamo insieme la classifica: di sicuro troveremo l’ispirazione per una creazione culinaria inusuale.

1. Dalgona coffee

Una sorta di cappuccino a base di caffè istantaneo, zucchero e acqua calda ma invertito: la schiuma cremosa è a base di caffè.

2. Ekmek

Il dolce rivendicato sia dalla cucina greca che turca si aggiudica il secondo posto. Si tratta di un budino di pane servito con kaymak, una crema di latte.

3. Sourdough bread

La ricetta del pane a lievitazione naturale ha interessato moltissimi cuochi fai da te.

4. Pizza

Non solo in Italia, in tutto il mondo la pizza è uno dei piatti più amati in assoluto

5. Lahmacun

La pizza turca è la quinta ricetta più cercata su Google nel mondo. Viene servita con carne e verdure.

6. Beer bread

Il pane a base di birra è particolarmente soffice e spugnoso.

7. Banana bread

Il pane alla banana viene dagli States. Molto amato perché può essere preparato in versione più o meno dietetica.

8. Pita bread

La pita non è amata solo in Grecia, ma in tutto il mondo: si tratta di una sorta di piadina (con cui condivide l’etimologia) più gonfia da abbinare soprattutto al gyros.

9. Brioche

Il loro profumo rende più dolce il risveglio: quella del pan brioche è al nono posto delle ricette più cercate al mondo.

10. Naan

Chiude la classifica il pane indiano ma diffuso in tutto il Medioriente.