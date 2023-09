Tendenze autunno e inverno 2023, 7 look da copiare

Scopri tutte le ultime tendenze autunno e inverno 2023 e preparati a sfoggiare i look da copiare più cool e alla moda del momento.

La stagione fredda sta arrivando e con lei sono pronte ad arrivare una serie tendenze a cui non si potrà più fare a meno. Le passerelle di tutto il mondo hanno svelato diversi look particolari e unici, che diventeranno dei veri e propri must-have per chi ama il mondo della moda e dello stile. Dal ritorno delle borchie su vestiti e borse alla cravatta femminile e sensuale, dalle stampe floreali con animo dark alle giacche con spalline XXL, una di queste potrà fare anche al caso tuo!

In questo articolo, scoprirai 7 look da copiare, offrendoti dei suggerimenti su come interpretare e personalizzare queste tendenze, per creare il tuo stile unico.

7 look da copiare: le nuove tendenze in arrivo

Culotte

Il primo look che spicca tra le tendenze autunnali e invernali del 2023 è l’uso di culotte (mini shorts) al posto di gonna o pantalone. Questi capi, ridotti ai minimi termini, permettono di esibire le gambe con stile e sensualità.

Borchie

Le borchie tornano ad essere elementi decorativi dei più svariati capi. Dai giubbotti di pelle, ai vestiti e alle borse, le borchie aggiungono un tocco rock e audace a qualsiasi outfit.

Spalle larghissime e vita stretta

Questo look è un omaggio al passato, quando non si poteva non indossare le giacche con le spalline rinforzate. Grazie a questa tendenza, le spalle vengono messe ancora più in risalto, mentre la vita viene sottolineata con cinture e accessori.

Cravatta

La cravatta è il nuovo must-have, passando da accessorio tipico del menswear a strumento di seduzione e femminilità.

Reggiseno al minimo storico

Arrivano i reggiseni che coprono il minimo indispensabile. Ecco uno dei punti focali della moda per questa stagione, perfetti per i party più cool.

Fiori su fondo nero

L’anima dark del flower power si svela con abiti caratterizzati da fantasie floreali molto romantiche, dove il fondo nero rende tutto più dark. Questa combinazione crea un contrasto affascinante tra romantico e misterioso.

Tartan

Il tradizionale tessuto scozzese, il tartan, torna alla carica in questa stagione. Dai cappotti alle gonne, il tartan torna ad essere una scelta vincente per creare outfit di classe e stilosi.

Questi sette look autunnali/invernali offrono infinite possibilità. Sperimenta, abbina e divertiti a creare il tuo stile unico, rimanendo sempre al passo con le ultime tendenze nel settore moda. Qualsiasi siano il tuo stile e i tuoi gusti c’è sicuramente un look perfetto per te.