Quali giacche indossare per l’autunno 2023? Tutti i modelli che non possono mancare nell’armadio

Il cambio di stagione necessita di un rinnovamento nel look: per difendersi dalle prime temperature fresche arrivano le giacche più cool

Dopo un’estate di caldo torrido segnata dalle temperature altissime, le prime avvisaglie di un cambio di stagione iniziano a farsi sentire. Sebbene gli ultimi raggi di sole siano ancora tiepidi, l’autunno ormai è sempre più alle porte. Gli anni precedenti hanno insegnato che “le mezze stagioni” in realtà non esistono più e capita perciò sempre più spesso, di ritrovarsi a far fronte all’arrivo improvviso del freddo.

Basta un leggero venticello per avvertire i brividi e l’idea di uscire, come qualche giorno prima, sbracciate o a maniche corte diventa sempre più remota. Ecco allora che, in questo particolare periodo, la domanda che viene in mente è sempre una: “come mi vesto?”. Quel che è certo è che il primo capo a farsi rivedere sarà senza dubbio la giacca. Che si tratti di giubbini leggeri, di blazer o di cappottini, sarà inevitabile attrezzarsi di uno di essi per far fronte al primo fresco.

Nell’autunno 2023 però, le tendenze parlano chiaro. I capispalla tornano a spopolare e sono pronti ad andare incontro ad ogni esigenza, ma sempre seguendo i dettami del glamour. Tra di essi infatti, ce ne sono alcuni che non dovranno mancare assolutamente nell’armadio. Praticamente perfetti per ogni occasione.

La giacca giusta per la nuova stagione: stile e praticità

Quando si tratta di freddo, si sa, l’utilità a volte viene prima del gusto. Si finisce perciò a volte per coprirsi con giubbini perfetti per la temperatura del momento ma anche antiestetici o fuori moda. Tutto ciò che c’è da fare quest’anno dunque, è attrezzarsi con i giusti capispalla da tenere pronti per ogni occasione, evitando così di cadere in scelte sbagliate che in un attimo rovinano il look. Tra le giacche che bisogna immediatamente aggiungere alla propria “wishlist” ci sarà sicuramente l’intramontabile chiodo. La giacca di pelle è un vero cult dell’autunno, a cui si adatta come peso e colorazioni.

I più classici sono il nero, il bordeaux o il marrone per chi ama il genere biker, ma nell’autunno 2023 le più nostalgiche dell’estate potranno sbizzarrirsi anche con le nuances pastello. E se ogni anno i capi della stagione tornano a riempire i guardaroba, tra questi c’è anche il denim. Il giubbino di jeans si declina quest’anno in versione attuale, ossia puntando alle forme oversize e ai fit morbidi, oltre che ai differenti colori. Il peso di questo capospalla è sempre l’ideale per affrontare le prime giornate fresche, quelle in cui in un attimo una nuvola è capace di portare via il sole. Ecco allora che la leggerezza del denim verrà in soccorso, senza far soffrire neppure le più calorose.

Per chi invece è una freddolosa per eccellenza, l’occhio è puntato già sui famosi piumini. Questa tipologia di giacca ad effetto trapuntato ma piuttosto leggera è pratica da portare e si abbina facilmente agli outfit più casual come a quelli più formali. Per un tocco di tendenza, quest’anno si punta alle lunghezze estreme. Piumini lunghissimi o piumini corti, meglio ancora se con ricami differenti dalle classiche righe o dai quadrati.

Se invece essere chic rimane sempre la priorità anche quando il primo fresco diventa pungente, il trench sarà il più fedele alleato. Eleganza senza tempo e femminilità si riuniscono in un capo tipicamente nato per proteggere dalla pioggia, ma che funziona alla perfezione in qualunque giornata. Il tessuto infatti, non è mai troppo pesante e si presta a regalare una completa protezione senza ingombro e soprattutto, senza rinunciare allo stile!