La tendenza vestiti nudi fa impazzire noi e le celebrity

Il caldo è arrivato e la necessità di scoprirsi è presto spiegabile. Ma allora perché non farlo in grande stile prendendo ispirazione dalla tendenza vestiti nudi? Sensuale e amatissima dalle celebrity, la tendenza vestiti nudi gioca sul vedo non vedo, anche noto come see-through, e sull’uso di tessuti trasparenti, ad esempio tulle o pizzo. Alla notte degli Oscar 2022 ne abbiamo visti alcuni da capogiro e ora non ci resta che scegliere i nostri naked dress preferiti!

Naked dress? Sì, grazie

Tra i designer cardine nell’ambito della tendenza vestiti nudi ve ne è una in grande ascesa: Nensi Dojaka. Vincitrice del premio LVMH 2021 per giovani talenti, è la preferita delle giovani star. Da Emily Ratajkowsi a Bella Hadid, da Zendaya a Dua Lipa.

Dai grandi look da red carpet ci si aspetta grandi cose, ad esempio quelli che abbiamo visto al Met Gala 2022. L’abito sfoggiato da Kendall Jenner, oltre a essere tempestato di cristalli, era una vero e proprio naked dress firmato Givenchy!

Dal red carpet allo street style: il naked dress va bene in ogni occasione. Anche quando dobbiamo andare a svolgere qualche commissione i città ma non vogliamo rinunciare a uno stile bold e sensuale. Emily Ratajkowski ce lo conferma!