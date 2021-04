Una tendenza che sta spopolando ovunque, TikTok e Instagram compresi, è quella degli accessori realizzati con le perline colorate. Sono tantissimi, infatti, i brand che hanno iniziato a proporre collane, orecchini e braccialetti coloratissimi e con perline di varie forme e dimensioni.

Questa micro tendenza, scoppiata su Instagram, ha pian piano conquistato tutte, influencer comprese. In particolare, oltre ad arrivare sugli accessori già citati, le perline sono diventate super utilizzate anche per realizzare le phone strap, i famosissimi laccetti da attaccare al cellulare composti da perline colorate di diverso tipo e disponibili in diverse lunghezze.

Tra tutte, una super fan delle phone strap è Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, da poco diventata mamma per la seconda volta, si è spesso mostrata sui social con questi accessori per il cellulare super colorati e divertenti.

Perline per tutti i gusti: dove acquistare gli accessori più belli

A-more, Love Drops (not just a phone strap)

A-more è lo small business, molto popolare su TikTok, della giovanissima Camilla Clemente. Il suo phone strap, realizzato con maxi perline a forma di cuore bianche e rosse, è composto in polimetilmetacrilato riciclato. Inoltre è interamente disegnato e prodotto in Italia è può essere utilizzato in tantissimi modi diversi, allacciato al cellulare, come cintura o come tracolla per una mini bag.

Foto A-MORE | A-MORE Love Drops (not just a Phone Strap)

Vero Bijoux Italia, phone strap fatto a mano

Questo coloratissimo phone strap, disponibile su Amazon, è realizzato con perline in acrilico e può essere personalizzato con lettere e nome. Inoltre, è prodotto da un brand italiano e si adatta a tutti i cellulari. Ma non solo. Perché il modello “Babe” può essere utilizzato anche come bracciale o portachiavi.

Le Matilde, bracciale con conchiglia

Dai phone strap passiamo ai bracciali è parliamo del modello proposto da Le Matilde, realizzato con perline in gomma piatta, super colorate, e conchiglie dorate. Un accessorio davvero alla moda e, soprattutto, perfetto per l’estate.

Foto Le Matilde | Bracciale gommini conchiglia

Asos Design, bracciali con perline a forma di cuore e stella

Questi braccialetti proposti da Asos Design, con perline a forma di cuore e stella, fanno molto back to the ’00. Grazie ai colori sgargianti, questi braccialetti non vi faranno passare inosservate e doneranno un tocco super girly a tutti i vostri outfit.

Foto Asos Design | ASOS DESIGN – Confezione da 2 bracciali con perline a forma di cuore e stella arcobaleno

Fire & Glory, set da cinque bracciali

Per le più estrose, questo set di Fire & Glory, disponibile su Zalando, è assolutamente perfetto. I braccialetti, iper colorati e vari tra loro, sono realizzati in diversi materiali, come plastica, ottone, zinco e titanio.

Foto Zalando | Fire & Glory FGTHEA 5-PACK BRACELET – Bracciale

I migliori set da acquistare

Per realizzare a casa i vostri phone strap, braccialetti e accessori che più preferite, abbiamo selezionato per voi alcuni set da acquistare.