Le borse in paglia ormai non sono una tendenza unicamente estiva, ma sono un’opzione valida per tutto l’anno. Proprio così, questa tipologia di borsa può essere utilizzata anche in autunno e in primavera, abbinata con gli accessori giusti.

Tornate di super tendenza negli ultimi anni, le borse in paglia sono diventate le protagoniste delle vetrine dei negozi low cost, ma anche di quelle della maison di alta moda. Basti pensare a Jacquemus, che ha realizzato un’iconica collezione di bag in paglia che farebbero venire gli occhi a cuoricino a chiunque.

Dai modelli a secchiello a quelli più classici, fino a quelli con inserti in diversi materiali, come pelle ed ecopelle, la borsa in paglia è l’accessorio più cool per la primavera – estate 2021, perfetta per andare al mare, ma anche per un aperitivo o una passeggiata per le vie del centro con le amiche.

Ecco quindi i modelli più belli da acquistare per la primavera – estate 2021.

Secchielli

Partiamo subito con le intramontabili borse in paglia a secchiello. Comode e versatili, ne esistono di diverse grandezze e adatte a tutte le tasche. La prima che vi proponiamo è quella di OVS, in paglia intrecciata con manici corti, tracolla e fodera in tela con coulisse. Questa borsa, in 100% paglia, è anche attenta alla sostenibilità, essendo realizzata in un unico materiale e, quindi, più facile da smaltire a “fine vita”.

Foto OVS | Borsa a secchiello in paglia con manici

Il secondo modello a secchiello che vi proponiamo è quello di Parfois. Questa borsa a secchiello è realizzata con il 5% di pelle bovina e gli interni in 100% cotone. La particolarità di questa bag sta tutta nella tracolla, in una bellissima trama animalier che non passa inosservata e dona un tocco in più al vostro outfit.

Foto Parfois | Borsa A Secchiello Texture Rafia

Borse in paglia formato mini

I modelli mini sono sicuramente i più classici quando si parla di borse in paglia. Tutto, chiaramente, sta nei dettagli. Proprio per questo motivo la nostra prima proposta è la mini bag in paglia con doppio manico di Mango. Realizzata in paglia, questa borsa ha la fodera interna e la tracolla staccabile. Inoltre, fa parte della linea Commited, all’interno della quale i prodotti sono realizzati con fibre e/o processi di produzione sostenibile, che quindi riducono l’impatto ambientale.

Foto Mango | Borsa mini doppio manico

Per quanto riguarda la nostra seconda proposta, abbiamo selezionato per voi la mini bag di Topshop, disponibile su Asos. Questa borsa, dalle dimensioni ridotte, è caratterizzata dai due manici e dalla tracolla removibile, per portarla ogni volta in modo diverso ed essere sempre super glamour.

Foto Asos | Topshop – Borsa shopping piccola in paglia colore naturale

I particolari fanno la differenza, anche quando si parla di borse in paglia

Chiudiamo la nostra selezione parlandovi di borse particolari, dove i colori e i dettagli la fanno da padroni. Partiamo quindi con il modello proposto da MC2 Saint Barth, con scritta del brand ricamata e manici iper colorati, come vuole la tendenza Rainbow maximalism, che punta tutto sui colori.

Foto Saint Barth | borsa in paglia ricamata con manici multicolor

Rimaniamo sui colori sgargianti e parliamo della bellissima borsa in paglia di La Redoute, resa super particolare dai pon pon in carta color rosa fluo. Grazie all’esterno in paglia naturale e all’interno in cotone, questa borsa sarà perfetta per accompagnarvi sulla spiaggia, ma anche durante un bel pic nic al parco.