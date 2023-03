Tuffo nel passato con la moda incappucciata

Una delle tendenze della moda per la prossima Primavera Estate emersa dalla Paris Fashion Week, rappresenta un ritorno al passato. Gli stilisti hanno rispolverato gli hooded dress degli anni Ottanta. Si tratta di abiti dotati di cappuccio incorporato che sono stati un must assoluto di quegli anni glamorous.

È una tendenza destinata a diventare un’assoluta mania, anche perché rispetto a 40 anni fa, sulle passerelle abbiamo visto abiti più duttili: gli abiti con cappuccio sanno essere sportivi, e non sono extraglam, quindi ideali per diverse occasioni che siano quotidiane oppure serate speciali.

L’eleganza degli hooded dress in versione sportivo

Il cappuccio è un dettaglio molto particolare che regala un’atmosfera di mistero intorno alla persona che lo indossa. Si tratta di creazioni sartoriali che si adatta al guardaroba delle dive proprio grazie all’aria di mistero che conferisce. Ma non è solo per star, ovviamente. Chiunque grazie al sinuoso copricapo guadagna un’aria fuori dagli schemi.

Nelle proposte viste in passerella, il cappuccio si è visto su abiti lunghi ma anche su mini dress o preziose felpe cropped.

Un trend che va oltre le stagioni. Per Versace è un look da sfoggiare in primavera estate, con la sua versione cappuccio incorporato ad una maglia o nell’abito, come dimostrato sulla catwalk da Gigi Hadid. Oppure come foulard annodato in testa, un vezzo che fa fare un grande tuffo nel passato, agli anni Cinquanta e alla dolce vita. Coperni ha messo il cappuccio perfino a giacche tailleur e body in maglia tricot.

I cappucci sono ancora un elemento forte delle proposte firmate Maison Alaïa, come ben rappresentato dalla testimonial Kaia Gerber nelle ultime campagne, su abiti con giochi di incroci sullo scollo. Da Versace a Saint Laurent, sono tutti concordi nel riproporre l’abito con il quale incappucciarsi, che regala fascino e mistero.