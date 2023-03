Paris Fashion Week: le tendenze dell’autunno inverno 2023-24 a tutto charme

Dopo aver visto le migliori tendenze moda della Milano Fashion Week, con la Paris Fashion Week si può dire ufficialmente concluso il Fashion Month. Le più grandi maison si sono “battute” a colpi di stile sulle passerelle della Ville Lumière decretando le nuove tendenze dell’autunno inverno 2023-2024: da Valentino a Dior, da Hermès a Saint Laurent, i direttori creativi hanno dato sfogo alla loro personale versione della nuova femminilità. Cosa hanno in comune? Puntano tutto sullo charme!

Scopriamo quali sono le tendenze da copiare il prossimo autunno inverno per essere insuperabili, senza dimenticare ovviamente i look da copiare in primavera.

Giacche super strutturate: l’inverno di Saint Laurent è oversize

Bye bye minimal, benvenuto oversize! Il prossimo autunno inverno si giocherà tutto sui volumi e ad anticipare la tendenza over è niente di meno che Saint Laurent con le sue maxi giacche che decretano ufficialmente il ritorno delle spalline. Un tuffo a bomba negli anni ’80, grazie all’abbinamento con le gonne a matita, altro grande must che ritorna!

Tendenze Paris Fashion Week autunno inverno 2023-24 – Foto Instagram © Saint Laurent

Mash up di fantasie, ma un unico fil rouge: il colore

Libertà è la parola chiave di questo Fashion Mont e la PFW non poteva essere da meno e infatti a sfilare è stata soprattutto una nuova concezione della donna, che mette al primo posto le sue sfaccettature. Il risultato è una tendenza che mescola tessuti e fantasie in un mash up creativo e originale il cui trait d’union è il colore.

Tendenze Paris Fashion Week autunno inverno 2023-24 – Foto Instagram © Dior

Dior stupisce tutti durante la sua Valkyrie Miss Dior mettendo insieme cappotti tartan e gonne a campana dalla fantasia floreale: très chic!

Combattere il freddo a colpi di lamé, yes please

Hermès lancia la tendenza che ci farà brillare in inverno e lo fa senza paura di osare. Glitter, lamé, paillettes e inserti dorati ci attendono per trasformarci in vere regine d’eleganza durante la stagione fredda.

Tendenze Paris Fashion Week autunno inverno 2023-24 – Foto Instagram © Hermès

Diremo addio alle giornate tetre e uggiose con uno stile insuperabile che mette al primo posto la silhouette: maglie aderenti che evidenziano le forme, magari see through come il vestito di Elodie a Sanremo 2023 per dare un tocco di charme in più.