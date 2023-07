Temptation Island, Filippo Bisciglia verso l’esclusione nonostante i risultati: pubblico inferocito

Filippo Bisciglia verso l’addio a Temptation Island, nonostante il grande successo di queste settimane: la decisione controversa di Mediaset.

Attesissimo, Temptation Island, dopo un anno di stop, non ha di certo deluso le aspettative. I numeri parlano chiaro: con oltre 3milioni di media di telespettatori e uno share intorno al 25% a puntata, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, è il grande successo di questa estate. Sugli scudi, come avvenuto del resto anche negli anni scorsi, Filippo Bisciglia.

L’ex gieffino, ormai conduttore navigato, è molto apprezzato dal grande pubblico per il suo garbo e per la gestione di momenti anche molto difficili che si sono presentati tra le varie coppie. Eppure, proprio la conferma di Bisciglia, potrebbe non essere così scontata.

Il nuovo Temptation Island e il ruolo di Filippo Bisciglia

Nelle scorse settimane, nel corso della presentazione dei prossimi palinsesti di casa Mediaset, i vertici del Biscione hanno aperto concretamente ad una versione di Temptation Island in inverno, che dovrebbe chiamarsi Temptation Winter. Ne hanno parlato, del resto, l’AD di Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi e la stessa Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi. Il progetto – che però non è stato confermato ufficialmente – ha preso quota anche grazie ai grandi risultati della versione estiva: i costi sono molto contenuti, le puntate poche, dunque quasi un “investimento sicuro”. Eppure, come avevamo accennato, nel nuovo progetto potrebbe non trovare spazio proprio il conduttore Filippo Bisciglia. Negli anni scorsi, l’ex gieffino si è alternato – così come si sono alternati i format, la versione Nip e Vip – con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Il passaggio di quest’ultima alla Rai sembrava aver definitivamente aperto la strada a Bisciglia anche per altri progetti, ma la realtà potrebbe essere diversa.

Stando a quanto scrive Dagospia, infatti, Filippo Bisciglia resterà al timone della versione estiva – Temptation Island – che verrà confermata anche per la prossima estate, ma al timone di Temptetation Winter arriverà un nuovo volto. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, il programma potrebbe essere affidato ad un’altra fedelissima di Maria De Filippi, ovvero Lorella Cuccarini. Come detto, la produzione della trasmissione non richiede molto tempo, né tanti trasferimenti, dal momento che – a differenza della versione estiva, girata in poche settimane in un resort in Sardegna – verrà interamente girato in location montana, forse in Trentino Alto-Adige.

Dunque, Lorella Cuccarini, potrebbe benissimo continuare a ricoprire il ruolo di professoressa ad Amici e condurre Temptation Winter. La stessa conduttrice, del resto, ha rivelato di aver rifiutato l’offerta della Rai di sostituire Serena Bortone nella fascia pomeridiana di Rai Uno, posto poi andato a Caterina Balivo. La notizia della mancata conferma di Filippo Bisciglia nel format invernale ha lasciato delusi molto telespettatori: l’ex gieffino gode del favore del pubblico e in molti vorrebbero vederlo sugli schermi anche nei prossimi mesi, non solo in estate.