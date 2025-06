Temptation Island, clamoroso: incinta nel villaggio? Mai successo nulla di simile

Il countdown è partito perché adesso manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality dedicato alle coppie approderà in prima serata su Canale 5 da giovedì 3 luglio e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nei villaggi più spiati della televisione. Nuova location (in Calabria) ma stesso presentatore, che nei giorni scorsi non ha fatto altro che incuriosire ulteriormente i telespettatori.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha fornito alcune anticipazioni sull’edizione che sta per iniziare, invitando il pubblico ad aspettarsi qualcosa di forte sin dalla prima puntata. Non solo, il conduttore ha dichiarato che “a una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa” e, nelle scorse ore, è emerso qualche particolare in più sul possibile colpo di scena. Cicogna in arrivo?

Temptation Island, spoiler clamoroso: una delle fidanzate scopre di essere incinta?

Sette coppie pronte a testare il proprio amore sull’isola delle tentazioni. Format che vince non si cambia e Temptation Island si prepara a tornare in onda seppur con qualche novità. Il programma si è trasferito dalla Sardegna alla Calabria e il pinnettu è diventato il capanno. A guidare lo show, come sempre, Filippo Bisciglia, pronto ad accompagnare le coppie in questo intenso e turbolento viaggio nei sentimenti.

Proprio Bisciglia, nei giorni scorsi, ha anticipato un colpo di scena mai accaduto prima nella storia del programma. No, niente proposte di matrimonio, ma ben altro. A spoilerare quello che potrebbe essere accaduto ci ha pensato Novella 2000, che ha riportato una segnalazione ricevuta in redazione. Se l’indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe davvero di qualcosa di unico.

“Stando a quanto ci hanno riferito, sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio infatti una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e a quel punto è stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia”, si legge sulle pagine di Novella 2000. Come già sottolineato, si tratta di una semplice voce e, almeno per il momento, non esiste alcuna conferma ufficiale.

Al pubblico non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire da giovedì 3 luglio, alle ore 21.30 circa, per conoscere finalmente tutti i protagonisti e le novità della nuova stagione e scoprire se è vero che la cicogna sta per arrivare nel villaggio di Temptation Island per la prima volta nella storia della trasmissione targata Maria De Filippi.