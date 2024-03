La moda del momento, i tatuaggi sui denti conosciuti con il termine di Tattooth

Cosa sono i tatuaggi sui denti e come vengono effettuati. La moda del momento in Giappone e negli Stati Uniti sembrerebbe essere arrivata anche in Italia!

Conosciuti con il nome di tattooth, i tatuaggi sui denti stanno prendendo sempre più piede tra le persone di tutte le età. A seguire questa moda sono più che altro i ragazzi, tatuarsi il dente sembrerebbe essere un vero e proprio trend.

I primi a renderlo virale, specialmente sui social network, son stati i giapponesi, anche gli americani si son lasciati trasportare da questa moda bizzarra e così anche gli europei. In Italia sembra essere ancora poco conosciuta, ma il tattooth potrebbe presto entrare a far parte delle tendenze italiane del momento.

Non il classico tatuaggio, ovviamente rispetto ai disegni incisi sulla pelle la tecnica utilizzata è un’altra. Scopri insieme a noi come funziona il famoso tattooth!

Come si fanno i tatuaggi sui denti e perché è la moda del momento

Bizzarra e particolare, sicuramente avere il tatuaggio sul dente per i giovani è anche un modo divertente per sfoggiare il proprio stile e la propria personalità. Farfalle, cuori e stelle sono solitamente tatuaggi femminili, questa volta però i disegni verranno effettuati per i denti e non per il corpo!

I tatuaggi piccoli son sempre andati molto di moda, al tatuaggio sui denti però molto probabilmente non ci aveva ancora pensato nessuno. Per realizzarlo ovviamente non viene utilizzato un ago, bensì una capsula dentale. Il procedimento non è complicato, ma per poterlo ottenere è fondamentale rivolgersi ad un professionista.

Il disegno viene effettuato su una capsula dentale che andrà poi inserita nel dente, sarà quindi una vera e propria maschera trasparente. La capsula completamente trasparente ti permetterà di sfoggiare il tattoo come se fosse stato disegnato direttamente sul dente. Per poterlo fare bisognerà limare il dente e soprattutto ottenere un calco dentale.

Ovviamente questo tipo di esecuzione deve essere effettuata da uno specialista. La capsula dentale potrebbe avere delle controindicazioni, ad esempio potresti andare incontro ad una scheggiatura della corona dentale o addirittura avere problemi alle gengive. Anche la sensibilità del dente potrebbe peggiorare.

In alternativa alla capsule c’è la possibilità di applicare il tattoo in resina, la colla utilizzata viene indurita con una luce LED. Una tecnica molto simile viene utilizzata per l’applicazione del gel sulle unghie. Chissà se anche nel nostro Paese il tattooth diventerà così famoso come negli Stati Uniti e in Giappone!