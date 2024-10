I tatuaggi portafortuna da incidere sulla pelle: le idee più belle

Quali sono i tatuaggi portafortuna da prendere in considerazione se l’idea è quella di tatuarsi un simbolo che possa avere un significato di speranza? Son tanti i tatuaggi che vengono proposti se l’obiettivo è quello di incidere sulla pelle qualcosa che possa augurare quanta più fortuna possibile nella vita.

Un portafortuna inoltre può anche fare riferimento a un periodo in particolare della propria esistenza. Ecco alcune tendenze del momento che vengono sempre più richieste ai tatuatori per avere sempre con sé un portafortuna piccolo ma bello da vedere!

Tatuaggi portafortuna, i simboli più amati e il loro significato

Son tanti i simboli portafortuna da poter tatuare e incidere sulla pelle per sempre, anche se un portafortuna può essere personalizzato e scelto in base a degli episodi vissuti.

Ad esempio, c’è chi ritiene un numero in particolare il suo portafortuna e decide di tatuarselo sulla pelle per averlo sempre con sé. Partire da un portafortuna personalizzato, quindi, è sicuramente un’ottima idea, così da avere un tatuaggio originale e sicuramente personale.

Nel caso in cui tu non abbia idee, puoi sempre prendere ispirazione dai simboli conosciuti per essere ritenuti dei veri e propri portafortuna nella vita di tutti i giorni. Impossibile non citare il tanto amato e ricercato quadrifoglio, il tatuaggio sarà piccole ma sicuramente significativo.

Un altro tattoo portafortuna è il corno, un simbolo che ti permette di avere la buona sorte dalla tua parte e di tenere lontano quanto più possibile la negatività che ti circonda. Il cornetto, solitamente prodotto in colore rosso, infatti, viene utilizzato specialmente contro i sortilegi, motivo per cui è ritenuto uno dei portafortuna più rilevanti.

In pochi lo sanno ma il leone rappresenta un simbolo portafortuna. La tradizione giapponese ritiene il re della savana colui che può proteggere dagli spiriti maligni. Anche la coccinella, animale molto lontano dal possente leone, rientra tra i vari portafortuna specialmente nel continente asiatico. Il geco in molte culture è simbolo di fortuna, speranza e rinascita.

Un altro portafortuna sono le fate, simbolo di forza, salvezza e guarigione, ideali quindi da associare alla fortuna e la speranza.

In diverse culture il ferro di cavallo rientra tra i simboli portafortuna da poter anche incidere sulla pelle in momenti significativi della propria vita.

Non ti resta che scegliere il tuo portafortuna e fare uno dei tatuaggi piccoli più belli del momento!