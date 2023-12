Tartine portafortuna, ricetta facile e sfiziosa per far divertire i bambini

Con questa ricetta delle tartine portafortuna potrete completare il menu con un piatto colorato e divertente che farà la felicità dei bambini.

Volete stupire i vostri ospiti portando in tavola delle stuzzicanti tartine portafortuna e cercate la ricetta facile e veloce? Allora siete nel posto giusto. Infatti di seguito andiamo a vedere come preparare delle deliziose tartine coccinella, saranno spettacolari per completare il menu delle occasioni speciali!

Sono delle tartine coccinella molto semplici da preparare, ma vi consentiranno di fare un figurone con gli ospiti perché sono scenografiche al punto giusto e i vostri bambini si divertiranno un mondo ad addentare le coccinelle!

La ricetta delle tartine portafortuna a forma di coccinella

Potete preparare queste tartine portafortuna usando dei cracker tipo i Ritz, ma anche con delle fette di pancarrè o con dei crostini di pane otterrete un risultato ottimo.

Queste tartine portafortuna sono davvero l’antipastino sfizioso che renderà spumeggiante ogni menu, e poi sono talmente facili da realizzare con pochi e semplici ingredienti che diventeranno il vostro asso nella manica quando volete portare in tavola degli stuzzichini scenografici.

Ingredienti

16 crackers rotondi

otto pomodorini

otto olive nere snocciolate

50 gr di formaggio spalmabile tipo Philadelphia

maionese qb

una foglia di insalata riccia

aghi di rosmarino

Procedimento

Ecco come fare le tartine portafortuna coccinella. Per prima cosa disponete i cracker rotondi su un bel vassoio . Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Fate una incisione su ogni metà in modo da poterle divaricare. Lavate anche la foglia di lattuga riccia ed asciugatela con cura. Tagliatela in 18 pezzi. Spalmate il formaggio su ogni cracker oppure mettete il formaggio spalmabile in una sac a poche e create dei ciuffetti. Sistemate un pezzo di lattuga riccia sul formaggio e sopra mettete le metà dei pomodorini incisi. Tagliate anche le olive, posizionate una metà oliva davanti al pomodorino in modo da creare la testa della coccinella. Ora decorate il corpo e la testa della coccinella con la maionese, intingete uno stecchino in modo da creare dei pallini. Completate con due aghi di rosmarino da posizionare davanti alle olive. Portate in tavola i vostri antipasti con le tartine portafortuna e preparatevi a contenere la gioia dei piccoli di casa!

La chef consiglia: potete preparare anche una variante al tonno di questi stuzzichini portafortuna a forma di coccinella, frullando insieme una scatoletta di tonno sott’olio sgocciolato con il formaggio spalmabile per creare una mousse morbida su cui adagiare i pomodorini.

Questa ricetta è perfetta per il menu di Capodanno, ma potete portarla in tavola in qualsiasi occasione, porterà una ventata di allegria al vostro pranzo!