Scollatura importante del vestito, il rimedio per sfoggiarlo senza reggiseno

Tape seno, come si usa e perché potrebbe tornare utile per sostituire un reggiseno? Ecco il consiglio per indossare scollature importanti!

Hai da poco acquistato un vestito con scollatura profonda e non hai la minima idea di quale reggiseno indossare. Sicuramente in molte ti hanno consigliato di indossarlo senza reggiseno, la questione però sembra non metterti molto a tuo agio quindi hai bisogno urgente di trovare un rimedio per poter indossare il vestito in base alle tue esigenze.

Non temere, perché è possibile sfoggiare una scollatura importante anche senza indossare il reggiseno, ti basterà acquistare le cosiddette fashion tape per correre ai ripari! Di cosa stiamo parlando? Ecco come si usa l’adesivo per il seno conosciuto anche con il semplice nome di tape.

Lo scotch per il seno da utilizzare sui vestiti scollati

Per poter indossare determinati abiti è possibile indossare il classico reggiseno senza bretelle color carne, così da ottenere un effetto push up senza mettere in vista l’intimo indossato. Nel campo della moda, però, molte modelle sfoggiano gli abiti indossati senza reggiseno o comunque con indosso il famoso fashion tape.

Questo prodotto, ovvero l’adesivo, è in grado di sostenere il seno, in maniera tale da sfoggiare l’abito in tutta tranquillità senza correre il rischio di ritrovarsi con il petto completamente in fuori. Come si usa il tape per il seno? Si tratta di un vero e proprio nastro disponibile in diverse dimensioni, è realizzato per essere messo in contatto diretto con la pelle, quindi non irrita e soprattutto è possibile rimuoverlo in tutta sicurezza.

Per poter sfoggiare una scollatura profonda senza indossare il reggiseno è possibile tagliare un pezzo di nastro e applicarlo direttamente sulla propria pelle. Quindi ottieni due strisce per seno e attaccale in maniera orizzontale, cercando quindi di lasciare la parte centrale libera che sarà la zona della scollatura.

Il modo migliore per l’applicazione è sistemare il seno nella posizione che desideri, mantienilo quindi fermo nel momento in cui vai ad applicare il nastro. Ovviamente porta attenzione a non ottenere un effetto di appiattimento poco piacevole.

Altri brand hanno ideato un modello preformato per ottenere un effetto push up assicurato, così da applicare sulla zona del seno senza dover necessariamente trovare la forma adatta con il nastro. In alcuni casi, però, potresti aver bisogno di indossare il copri capezzolo.

Una volta indossato, quindi, dovrai rimuoverlo con cautela. Il metodo migliore è applicare un olio, come quello di cocco, e strofinare sul nastro in maniera delicata, scivolerà via nel giro di qualche secondo. Altrimenti mantieni ferma la pelle con una mano mentre con l’altra sollevi l’adesivo.