Tableau di matrimonio: tante idee fai da te per realizzare quello perfetto

Il tableau di matrimonio è un dettaglio fondamentale quando si è alle prese con l’organizzare un matrimonio perfetto.

Il tableau, detto anche tableau mariage in francese, consente di organizzare i tavoli e le sedute al fine di non creare troppa confusione nel momento di sedersi per il ricevimento di nozze.

Si tratta di un vera e propria mappa dei tavoli in cui vengono segnati i nomi di tutti gli invitati e i rispettivi posti a sedere, ed è inoltre un ottimo modo per far sentire gli invitati stessi parte integrante dell’evento.

Insieme a tutte le decorazioni per il matrimonio, anche il tableau deve rispettare alcune regole base per la sua creazione, come accade anche per le composizioni floreali per le nozze, le bomboniere, la scelta dell’abito e così via.

Se al vostro matrimonio, vige la regola dell’originalità e della creatività, allora l’ideale per voi e realizzare il vostro tableau di matrimonio con il fai da te. Sarà una soluzione fatta a mano, economica, originale ed assolutamente unica!

Ovviamente per come accade per qualsiasi altro aspetto del vostro matrimonio, importantissimo rimane quello di seguire il fil rouge che avete scelto e magari rivisitare le idee che vi proporremo in base al tema del vostro matrimonio.

Tableau di matrimonio in legno fai da te: originale e facile da realizzare

Foto di Pinterest | @Elegantweddinginvites

Il tableau mariage fai da te in legno è davvero elegante ed originale ed è perfetto per un matrimonio country chic in cui il legno è uno dei fili conduttori dell’intero evento.

Per realizzarlo con il fai da te, ci vorrà davvero un attimo in quanto vi basterà recuperare delle cassette di legno. Vanno benissimo anche quelle che si usano per la frutta.

Scegliete quelle in buono stato e inserite sui lati interni della cassetta dei piccoli ganci che serviranno poi a far passare lo spago da un lato all’altro della cassetta. Se i vostri invitati sono particolarmente numerosi, usate più cassette che potrete sovrapporre.

Preparate dei cartoncini della stessa grammatura che utilizzerete per le partecipazioni di nozze, sui quali scriverete il numero dei tavoli e i rispettivi posti a sedere ed infine, applicateli con delle mollettine di legno (quelle che si usano per i regali per intenderci) come se steste stendendo il bucato.

Questa tipologia di tableau si adatta benissimo a molti stili di matrimonio, ad esempio, dipingendo le cassette di bianco, otterrete una perfetta decorazione per un matrimonio in stile shabby chic.

Ecco che il vostro tableau di matrimonio in legno è pronto per essere esposto!

Tableau di matrimonio in plexiglass: un’idea elegante e davvero semplice

Foto di Pinterest | @Love&Lavender

Se la vostra idea è piuttosto romantica e avete optato per un matrimonio tema boho chic o vintage allora questo tableau realizzato con il plexiglass e il telaio di una vecchia finestra di certo vi farà brillare gli occhi.

Si tratta di un tableau di matrimonio semplice da realizzare in quanto non dovrete far altro che recuperare una vecchia finestra in legno ed incollare un pannello di plexiglass sul retro per creare la superficie su cui scrivere.

A questo punto, munite di un pennarello adatto del colore che richiama l’intero matrimonio, dovrete semplicemente scrivere il numero dei tavoli ed i relativi ospiti che lo occuperanno.

Se non volete utilizzare il telaio della finestra andrà benissimo anche il solo pannello in plexiglass arricchito con dei fiori, che richiamino magari gli stessi utilizzati per il bouquet della sposa, oppure una vecchia cornice di un quadro. Una volta terminato potrete poggiarlo su un cavalletto da pittura ed il gioco è fatto!

Tableau matrimonio con tappi di sughero: perfetto per un matrimonio a tema vino

Foto di Pinterest | @Sposi Magazine

Se il vino è la passione che vi collega al vostro lui e avete dunque deciso di organizzare un matrimonio a tema vino allora questo tableau fai da te con tappi di sughero è proprio quello giusto.

Davvero semplice da realizzare, vi occorreranno dei tappi di sughero, una cornice della dimensione che preferite e della colla a caldo.

Eliminate il vetro dalla cornice e lasciate soltanto la parte posteriore di chiusura. Tagliate i tappi di sughero a metà per la lunghezza e cominciate ad incollarli con la colla a caldo sul pannello di chiusura.

Potrete disporre i tappi come più preferite: a lisca di pesce, dritti in orizzontale o in verticale. Coprite l’intera superficie all’interno della cornice.

Ora non resterà che applicare i cartellini con i tavoli servendosi di semplici puntine et voilà il gioco è fatto! Per un tocco in più potrete abbinare al tableau appena creato dei bellissimi segnaposto da matrimonio fai da te con lo stesso materiale.

Tableau mariage con i fiori: un’idea fai da te low cost

Foto di Pinterest | @Convento dell’Annunciata

Se siete alla ricerca di un’idea estremamente facile da realizzare per un tableau di matrimonio con i fiori, che ne dite di crearne uno come quello che vedete in foto?!

I fiori sono la decorazione principale di un’occasione come quella del matrimonio e rendono la chiesa e la location un’ambiente magico e sereno.

Questo genere di tableau è l’ideale per un matrimonio a tema farfalle perché, scegliendo i fiori giusti, potrete anche attirare alla festa bellissime farfalle che vi faranno compagnia.

Per realizzare il tableau a tema fiori, non vi servirà altro che recuperare delle bottiglie in vetro di dimensioni e colori differenti sulla quale poi scriverete, con un pennarello adatto al vetro, il numero o il nome del tavolo e gli ospiti a cui verrà assegnato.

Tra le idee per i nomi dei tavoli del matrimonio, in questo caso suggeriamo di optare per i nomi dei fiori che avete scelto per la location.

Una volta terminata la parte calligrafica potrete inserire nelle bottiglie i fiori che più preferite. Dovranno essere belli, colorati e profumatissimi.

Tableau matrimonio a tema musica: un’idea fai da te creativa e unica

Foto di Pinterest | @Entre tonos pastel

Se infine, la musica è la vostra più grande passione, allora non potrete assolutamente rinunciare a realizzare un tableau musicale come quello che vedete in foto.

Organizzatevi in anticipo per recuperare dei vecchi dischi in vinile, magari a casa dei nonni o perché no in qualche mercatino vintage.

Una volta ottenuti i dischi in vinile necessari, iniziate a scrivere con un pennarello, i nomi degli ospiti sul disco stesso.

A questo punto potete scegliere se fissare i dischi ad un pannello in legno che decorerete con dei fiori, oppure, se avete organizzato un matrimonio all’aperto, potreste appendere tutti i vinili ad un albero con del filo di nylon trasparente, per un effetto davvero scenico.

Le idee per dei tableau di matrimonio economici, bellissimi e davvero originali sono tantissime. Scegliete quella che più è l’ideale per il matrimonio dei vostri sogni!