Tagli di capelli per spalle larghe: i consigli degli hairstylist

Avere le spalle larghe non è di certo un difetto, anzi. Per creare la giusta armonia e ottenere una figura ben proporzionata, è importante scegliere il look giusto, non solo con la scelta degli abiti, ma optando anche per il taglio giusto di capelli.

Quali sono i tagli di capelli consigliati per chi ha le spalle larghe? E come asciugarli ogni giorno? Scopri insieme a noi i consigli su come gestire l’acconciatura!

Tagli di capelli con spalle larghe: i consigli per un look impeccabile

Sono tanti i tagli di tendenza da poter richiedere al proprio hairstylist di fiducia da adattare alle proprie spalle larghe.

Uno dei più amati in assoluto negli ultimi anni è il long bob, il taglio di capelli da personalizzare in base alle proprie esigenze. Il caschetto lungo è un taglio versatile, perfetto per ammorbidire i lineamenti delle spalle e mettere in risalto il proprio look. A tal proposito, ti consigliamo di leggere la nostra guida sul taglio bob: scoprirai a chi sta bene e come sfoggiare la chioma in base alle tendenze del momento.

Il bob asimmetrico è più corto, ma è perfetto per chi ha le spalle larghe e desidera creare la giusta armonia. Crea movimento, specialmente se portato spettinato o mosso.

Anche il ciuffo incornicia perfettamente il viso, andando a togliere l’attenzione dalle spalle larghe. Se questo tipo di acconciature non ti dona particolarmente, puoi optare per una frangia a tendina.

Da evitare i tagli dritti e pari, specialmente quelli che arrivano all’altezza delle spalle. Se il tuo obiettivo è non far sembrare le spalle ancora più larghe, evita i capelli lunghi, lisci e, soprattutto, senza volume. Nel caso in cui tu abbia i capelli lisci, opta per tagli scalati che creano movimento e volume sulla base.

Il nostro suggerimento è di parlarne con un parrucchiere esperto e condividere con lui le tue esigenze. L’hairstylist saprà consigliarti il taglio migliore per te!