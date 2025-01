Superstizioni sul matrimonio: le più curiose e strane che non avreste mai immaginato

Simbolo di felicità e unione, il matrimonio è spesso circondato da rituali e credenze che cambiano in base alla cultura del luogo. Ci sono, ovviamente, tradizioni comuni, ma esistono anche superstizioni che affondano le proprie radici nelle credenze popolari.

Spesso, il grande giorno si svolge, quindi, nel segno della scaramanzia. Ci sono diverse superstizioni matrimoniali che meritano di essere citate. Scopriamo insieme le superstizioni sul matrimonio più curiose e strane, quelle che non avreste mai immaginato.

Il matrimonio nelle diverse culture: le superstizioni sull’abito da sposa

Spesso, le superstizioni vengono tramandate di generazione in generazione e nessuno – neppure i più giovani – desiderano rischiare di sfidare la buona sorte. Per quanto riguarda l’abito da sposa, ad esempio, la tradizione vuole che lo sposo, assolutamente, non lo veda prima delle nozze e che la sposa non si specchi, indossandolo, senza togliere prima un guanto, una scarpa o un orecchino.

Insieme all’abito da sposa, poi, è consigliabile indossare qualcosa di nuovo – che simboleggia la nuova vita che inizia – qualcosa di vecchio come simbolo del passato, qualcosa di regalato come simbolo dell’affetto di famiglia e amici e qualcosa di blu, che stia a indicare forza, purezza e fedeltà. In alcuni luoghi, poi, si inserisce una moneta all’interno delle scarpe come segno di ricchezza e prosperità. Si dice, inoltre, che vedere una sposa porti fortuna.

Superstizioni sul matrimonio e leggende: usanze varie

Non si parla di mesi legati alle superstizioni sul matrimonio, ma di giorni sì. Si dice, infatti, che sia sconsigliato sposarsi di martedì o venerdì, che sono considerati giorni funesti che potrebbero far nascere litigi o altro. Sarebbe bene evitare – secondo le credenze – anche un anno bisestile. C’è chi dice, poi, che lo sposo dovrebbe portare tre chicchi di sale nella tasca sinistra della sua giacca e che non possa rientrare in casa una volta uscito per raggiungere la chiesa.

Un classico è che i due futuri coniugi non dovrebbero vedersi nelle ventiquattro ore prima del sì e che non si debbano mai regalare perle o lame agli sposi: se li dovessero ricevere in regalo, gli sposi potrebbero favorire la buona sorte dando in cambio qualche centesimo così che si tratti di un acquisto e non di un dono. I confetti nelle bomboniere devono sempre includere cinque confetti come simbolo di felicità, salute, ricchezza, fertilità e lunga vita. Le fedi non possono essere acquistate insieme all’anello di fidanzamento. La pioggia è ritenuta un portafortuna – “sposa bagnata, sposa fortunata!” – e lo sposo dovrebbe regalare il bouquet alla sposa, che va poi lanciato da quest’ultima alle donne nubili presenti: chi lo afferrerà, infatti, sarà la prossima a sposarsi.

Prima di entrare nella nuova casa, lo sposo dovrebbe tenere in braccio la sposa, per evitare che cada o inciampi perché l’unione sarebbe sfortunata. Il giorno del matrimonio, inoltre, la sposa dovrebbe uscire da casa con il piede destro ed entrare in chiesa con lo stesso piede. Infine, gli sposi rompono un bicchiere o un vaso? Si dice che il numero di cocci simboleggi gli anni che il matrimonio avrà. Ovviamente, godetevi il giorno più bello della vostra vita e lasciate queste credenze nel passato! Scoprite anche cosa non indossare mai a un matrimonio e di più sul discorso agli sposi.