Supermercati, offerte e promozioni fanno risparmiare davvero? Il retroscena sconcertante

Fare la spesa al supermercato, ma non solo, è diventata, oggi, una vere e propria impresa. Sconti promozioni, tutto vero?

Quello che è cambiato, rispetto a qualche anno fa, non è soltanto il prezzo. Nei mesi passati, un aumento sconsiderato dei prezzi di qualsiasi articolo ha caratterizzato, di fatto, ogni comparto commerciale e non solo. Il problema a volte è un altro, anzi, può diventare un altro. Le politiche marketing dei grandi supermercati, dei quali spesso, gli stessi consumatori si sentono schiavi.

Al di la di tutto, una domanda sorge quasi sempre, tra le riflessioni degli stessi cittadini. Quanto, insomma, specifiche promozioni possano davvero far risparmiare, per esempio. C’è davvero della convenienza o tutto si riduce a un banale gioco di mercato, di false promesse e quant’altro.

Supermercati, offerte e promozioni fanno risparmiare davvero? La verità può essere un’altra

Le riflessioni girano intorno allo stesso concetto di sconto che in un modo o nell’altro stando a quelle che sono le reali dinamiche che intercorrono, per esempio tra supermercato e fornitore, potrebbe essere considerato come qualcosa di molto, ma molto, incerto. Accordi commerciali, giochetti finanziari e quindi, di conseguenza arriva la promozione, che in realtà non rappresenta alcun “omaggio” da parte dello stesso supermercato.

Nel nostro paese, poi, anche se pochi, esistono grandi catene di supermercati che propongono un prezzo per i propri articoli, fisso, tutto l’anno. Parliamo di una azienda che non va per promozioni, non annuncia sconti e quant’altro. Il prezzo è sempre lo stesso, la convenienza è nella qualità del prodotto venduto, in un certo senso.

A quel punto, è più che mai giusto considerare che ogni anno, andando a prendere come esempio le varie promozioni offerte da un supermercato che applica sconti, ci troviamo nell’incredibile situazione di constatare che per esempi, 1 kg di pasta è stato venduto alla fine, osservando l’oscillazione del prezzo tra riduzioni promozionali e non, allo stesso prezzo del supermercato, che invece, applica il prezzo fisso. La convenienza, insomma, non esisterebbe.

In merito alla stessa considerazione Altroconsumo, la nota associazione di consumatori ha stilato una speciale classifica che mette ai primi posti i supermercati che attuano una politica attraverso la quale, si ha la possibilità di concepire il prezzo come unico e non influenzato da promozioni continue che non portano alcun vantaggio.

Al primo posto della speciale classifica, con il punteggio massimo ottenuto, andando ad analizzare le varie modulazioni di prezzi degli articoli, troviamo U2 supermercati e Auchan, considerate, quindi, le migliori catene in Italia, per quel che riguarda la reale incidenza dei prezzi anno per anno, sul bilancio degli stessi consumatori.