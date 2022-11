Perché Suor Cristina ha abbandonato la tunica? Tutta la verità

Nuova vita per Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014. Ora è Cristina Scuccia, ha lasciato la vita consacrata e intrapreso un nuovo percorso di vita, continuando a pensare alla musica. “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine – afferma per la prima volta l’ex suora a Verissimo, programma in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin – Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore“.

La vita di Cristina oggi

Perché Suor Cristina ha abbandonato le vesti talari? – Foto Pinterest/ The Guardian

Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a The Voice of Italy, diventando una celebrità della scena discografica italiana, duettando con big della musica internazionale e incidendo due album, oggi la vita di Cristina è totalmente cambiata.

Per la prima volta torna sotto i riflettori con una nuova veste e in una lunga intervista si racconta. La trentaquattrenne ha rivelato di aver definitivamente abbandonato i voti: “Sono stati quasi quindici anni di vita religiosa, credo gli anni più belli della mia vita, perché comunque è un’esperienza di vita importante e intensa che mi ha fatto crescere tantissimo, e credo che ciò che sia successo non è niente di particolare, non c’è stato qualcosa in particolare ma è stato un cambiamento mio, una crescita“. Cristina ha spiegato che durante il periodo di Covid ha riflettuto e si è guardata dentro, maturando così la sua decisione.

Insomma, oggi è una donna nuova, che non rinnega il suo passato ma che è pronta ad andare avanti con la sua vita: “Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella. Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera, vivo con il sorriso. L’amore? Dopo Gesù ci credo sempre”.